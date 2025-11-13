Sistemas ganaderos acumulan un área de pasturas que supera en 46% a la registrada entre 2009 y 2013

La ganadería experimentó “un fuerte crecimiento en su área de pasturas que no hemos reconocido de forma suficiente”, destacó el director de Investigación y Desarrollo de la empresa Pasture Genetics, Juan Enrique Díaz Lago.

En el marco de la Primera Jornada Anual Virtual de Pasturas, el ingeniero agrónomo realizó un análisis de la evolución de la siembra de pasturas perennes y verdeos de invierno desde 2009 hasta la actualidad en Uruguay.

Resaltó que “el gran cambio se observa en los sistemas ganaderos puros, sin agricultura en el predio, que en 2025 –sin considerar los efectos de la sequía registrada en 2022 y las limitaciones para sembrar del otoño 2024– acumulan un área total de pasturas que supera en 46% a la registrada entre 2009 y 2013”.

Los establecimientos especializados en ganadería representan la mitad del área de pasturas perennes y el 60% del área de verdeos. El área de pasturas perennes en 2009 totalizaba 495.000 hectáreas, el pico se dio en 2020, cuando alcanzó las 747.000 hectárea (50% más), y en 2025 el área llega a 615.000 hectáreas (24% más que en 2009). En 2025 se sembraron 179.000 hectáreas (51% más que el promedio anual registrado entre 2009 y 2013).

Díaz indicó que el área de verdeos en estos sistemas era de 208.000 hectáreas en 2009, y actualmente llega a 409.000 (97% más que en 2009). El máximo se dio en 2023, con 483.000 hectáreas, cuando se sembraron entre 80.000 y 100.000 hectáreas adicionales, coincidiendo con el área de pasturas perdidas prematuramente, producto de la seca que se registró en 2022.

La lechería representa el 25% del área total de pasturas perennes, y concentra el 20% del área de verdeos de invierno. En 2025 ese rubro cuenta con 205.000 hectáreas de pasturas perennes, 14% menos que el promedio observado en el período 2009-2013. Este año se habrían sembrado unas 87.000 hectáreas de nuevas pasturas perennes.

Los sistemas agrícola-ganaderos explican otro 25% del área de siembra de pasturas perennes y un 20% del área total de verdeos de invierno, resultando estabilidad en el área de pasturas perennes y un crecimiento de 10% en el área de verdeos de invierno con respecto a las áreas observadas al comienzo del período estudiado.

En 2025, estos sistemas cuentan con 259.000 hectáreas de pasturas perennes, sin cambios frente al período 2009-2013, al tiempo que la superficie sembrada de nuevas pasturas perennes en 2025 habría sido de 82.000 hectáreas, (15% más que en 2009-2013). Dentro de esos esquemas, el área actual de verdeos de invierno es de 134.000 hectáreas (11% más que en 2009).

El total

El integrante de Pasture Genetics señaló que el área total de pasturas perennes y verdeos en 2009 fue 1,5 millones de hectáreas. La superficie máxima se alcanzó en 2023, cuando llegó a 1,92 millones de hectáreas, 33% más que en 2009. Actualmente, el área se ubica en 1,75 millones de hectáreas, 21% más que en el año base.

Las pasturas perennes en 2009 totalizaban 971.000 hectáreas y hoy ocupan 1,079 millones, 11% más que entonces. La superficie máxima se registró en 2020, cuando llegó a 1,32 millones de hectáreas, 36% más que en 2009. En 2025 se sembraron 348.000 hectáreas, 26% más que en el período 2009-2013.

Díaz consideró que “el área actual de pasturas perennes se ve afectada por dos efectos coyunturales: la intensa sequía de 2022, cuando se perdieron prematuramente unas 130.000 hectáreas, y el otoño lluvioso de 2024, que impidió sembrar entre 10% y 15% del área prevista, unas 50.000 hectáreas”.

Estimó que “sin esos dos fenómenos”, el área esperada de pasturas perennes se ubicaría entre 1,155 millones y 1,265 millones de hectáreas. “La diferencia entre estos valores y el área máxima registrada en 2020 arroja una baja de entre 4% y 12%, mientras que frente al año base el crecimiento se ubicaría entre 17% y 29%”, precisó.

El área de verdeos de invierno en 2009 ocupaba 474.000 hectáreas y hoy llega a 670.000, lo que representa un aumento de 41%. “La superficie se mantuvo estable entre 2012 y 2019, con unas 530.000 hectáreas anuales, básicamente de avenas y raigrás”, apuntó.

En 2023 se registró un gran movimiento en el área de verdeos de invierno. Después de la sequía de 2022 se sembraron 792.000 hectáreas, luego de que muchas pasturas se habían perdido prematuramente. “A través de los verdeos se buscó compensar la pérdida prematura de pasturas perennes, y así recomponer rápidamente la base forrajera. En ese año se sembraron unas 122.000 hectáreas adicionales, casi la misma área de pasturas perennes perdida”, explicó. En 2024 se implantaron 684.000 hectáreas de verdeos de invierno, y en 2025 fueron 670.000 hectáreas, 24% más que en 2019.

La presentación titulada Área de Pasturas y Verdeos 2009-2025 se realizó mediante el análisis de información de las declaraciones juradas de Dicose-SNIG, y de información reportada por Dicose-SNIG y DIEA-MGAP. Los valores para las tres especializaciones productivas para 2025 surgen de estimaciones de Pasture Genetics, a partir de información de esas dos fuentes oficiales.