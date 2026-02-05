Supermercados alemanes ofrecen bifes de carne uruguaya, que ahora está más cerca del consumidor europeo

Uno de los históricos objetivos del sector cárnico y ganadero uruguayo era lograr que la carne de Uruguay llegara lo más cerca del consumidor en los mercados más relevantes, como es el caso de Europa , y que este producto tenga la identificación clara y correspondiente de su país de origen y de algunas de sus características de calidad.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En este sentido, hoy se percibe que hay un avance concreto, ya que en los supermercados alemanes se registra con mayor frecuencia la oferta de cortes de carne uruguaya , principalmente de bifes de lomo o de vacío. Actualmente, esto es lo que ocurre en las góndolas y en los mostradores de la sección de carnes en las cadenas de las grandes superficies, donde antes generalmente no había el tipo de presentación que en este momento puede verse.

La mayoría de las ofertas de carne uruguaya por lo general se presentaba a los consumidores europeos envasada al vacío en los estantes donde se encuentran ubicados los productos congelados, específicamente, en cajas con la información detallada de la procedencia, el tipo de corte cárnico, entre otros datos.

Ahora la carne uruguaya se vende fresca en los mostradores, donde el consumidor puede elegir la cantidad de carne y el corte que prefiere, considerando que se ofrecen por lo menos dos o tres tipos de cortes cárnicos de frigoríficos exportadores­ uruguayos.

Al consultar a los empleados de los supermercados, uno de los encargados de la sección de carnes comentó a Agro de Búsqueda que no tienen mucho feedback de los consumidores respecto a qué opinan de la carne uruguaya. Pero lo que sí saben es que con frecuencia vuelven los consumidores a pedirles este tipo de carnes, lo cual resulta ser una señal positiva del mercado alemán. En esta país, como en el resto de Europa, la mayor demanda de productos cárnicos se registra en los meses de verano, cuando empieza la temporada de grill, que son los parrillas en Alemania , en las cuales el consumidor generalmente cocina sus tradicionales chorizos y salchichas, de los cuales hay una amplia variedad en el mercado local. Y esto suele ser acompañado por algunos cortes de carne vacuna, si bien en la preferencia del paladar teutón figura en primer lugar la carne de cerdo o de pollo, que también son alternativas consideradas por el consumidor germano a la hora de hacer un asado.

Para tener una idea de la importancia del mercado europeo para las exportaciones de carne vacuna de Uruguay, en 2025 este negocio registró un incremento de 45% en el volumen del producto exportado a la Unión Europea (UE), respecto a la cantidad vendida en 2024, alcanzando un total de unas 70.000 toneladas aproximadamente, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (Inac). Indican que el año pasado la UE fue el tercer principal destino de las exportaciones uruguayas de carne, por debajo de Estados Unidos y China, que lideraron el ranking de mercados, ya que ambos abarcaron 37% y 36% del volumen del producto exportado, respectivamente.

Considerando el monto de las exportaciones de carne vacuna uruguaya, en 2025 la UE también tuvo un aumento de 67% en comparación con el año anterior, al acercarse a los US$ 340 millones. Los países europeos que acapararon la mayor parte del volumen de carne exportada de Uruguay en el pasado año fueron Países Bajos, Italia, Alemania, Portugal y España, conforme con la información del Inac.

Temporada y precios

Más allá del incremento que registran las ventas de carne uruguaya en la temporada estival europea, la demanda del producto se da durante todo el año, aunque tenga una baja en el invierno. Salvo en los días previos a la Navidad y las fiestas de despedida del año, cuando se vieron largas filas de consumidores en los puestos de la sección de carnes, donde los cortes uruguayos se hicieron un lugar entre los de Argentina­ y, por supuesto, Alemania, la carne local. También se ofrecen con cierta frecuencia cortes de carne de Irlanda, de Nueva Zelanda o de Australia, que se presentan envasados al vacío como cortes premium.

Al inicio de este año el precio de un filete de 100 gramos de carne uruguaya varía en torno a 3,49 euros (unos 170 pesos uruguayos), en el caso del bife de vacío, y de 2,89 euros (unos 140 pesos uruguayos) si se trata de lomo, según las diferentes ofertas que se presentan en las cadenas de supermercados. Teniendo en cuenta esos valores, el kilo de dichos cortes cárnicos oscila entre 1.400 y 1.700 pesos.

En uno de los locales del supermercado Edeka estos cortes premium tienen etiquetas identificadas con la empresa germana Block House, que la distribuye en Alemania, y con el frigorífico uruguayo Las Piedras, que es la empresa exportadora. Este tipo de ofertas puede verse en las grandes superficies de las ciudades más pobladas del país europeo, como Berlín y Hamburgo, entre otras.

En diciembre pasado, concretamente para las festividades de Navidad y Año Nuevo, esos mismos cortes cárnicos de Uruguay registraban precios algo inferiores en estos comercios, ya que el bife de vacío de 100 gramos costaba 2,89 euros (140 pesos uruguayos) y el bife de lomo estaba a 2,49 euros (120 pesos uruguayos).

Uruguay Natural

Otros cortes de carne uruguaya que se venden en el mercado alemán es el ojo de bife a un precio de 40 euros el kilo (unos 1.900 pesos) y el roast beef a un precio de 27 euros por kilo (1.300 pesos), como puede apreciarse en locales mayoristas de algunas ciudades.

Otro dato que presentan las etiquetas de estos productos es la raza de ganado a la que pertenece la carne, lo cual puede observarse en detalle donde se indica que se trata de cortes premium de Aberdeen Angus, así como también figura el sello de Uruguay Natural que ya se torna más reconocido en lo que se refiere el marketing identificatorio uruguayo.

Históricamente la carne uruguaya figuró en los menús de los restaurantes europeos, principalmente en lo relativo a la estrategia comercial que apuntó a ganar espacio en nichos de alto poder adquisitivo. Fue en esa línea de marketing y política comercial como el Inac estableció acuerdos con firmas con reconocida reputación y significativa presencia en las principales ciudades de Europa, como el caso de la empresa alemana Block House­, que tiene alrededor de 50 restaurantes distribuidos en Alemania y también cuenta con algunos de estos locales gastronómicos en centros turísticos de España, Portugal y Austria.

Esa firma germana, además, es propietaria de la cadena de hamburgueserías Jim Block, y en los supermercados vende cajas de Angus Burger, que son hamburguesas elaboradas con carne de Uruguay y en las etiquetas figura información sobre la calidad y el sabor del producto.