Uruguay busca exportar carne ovina con hueso a México desde compartimentos de alta bioseguridad

La posibilidad de exportar carne ovina con hueso de Uruguay a México abre nuevas perspectivas para el sector, aunque actualmente quedan menos compartimentos activos y el sobreprecio se redujo sustancialmente respecto al que tuvo al inicio de este negocio.

El tema estuvo en agenda de la reciente visita oficial que realizó Uruguay a México, encabezada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, e integrada también por el presidente del Instituto Nacional de Carnes ( INAC ), Gastón Scayola.

Según supo Agro de Búsqueda , existe interés del sector privado mexicano por importar el producto, por lo que el paso siguiente será trabajar en el protocolo sanitario que permita la aprobación del ingreso de la carne ovina con hueso proveniente de compartimentos de alta bioseguridad, que se han utilizado para exportar a Estados Unidos.

El veterinario Jorge Bonino, uno de los técnicos que lideró el desarrollo de los compartimentos ovinos en Uruguay, recordó que el sistema “fue una herramienta clave para abrir mercados que estaban cerrados por las restricciones vinculadas a la fiebre aftosa”.

Explicó que el compartimento sanitario surgió en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) “como una alternativa para países que vacunaban o convivían con el virus”, permitiendo establecer “subpoblaciones animales bajo estrictas medidas de bioseguridad, aisladas del resto del territorio”.

“Uruguay no podía ingresar con carne ovina con hueso a la Unión Europea o al Nafta porque vacunaba contra la aftosa. Entonces, se creó un territorio controlado, con medidas de aislamiento y bioseguridad, donde los ovinos permanecen el tiempo necesario hasta cumplir las condiciones sanitarias internacionales”, recordó.

Para Bonino el desarrollo de este esquema fue posible gracias a una de las fortalezas históricas del país: la cooperación público-privada. “En Uruguay siempre existieron asociaciones público-privadas que funcionan en comisiones, donde el sector productivo y el público intercambian y toman decisiones por consenso”, destacó.

El primer compartimento se implementó como experiencia piloto en un predio del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y luego se extendió a establecimientos privados. “En su momento, el atractivo estaba en el sobreprecio que pagaba Estados Unidos: hasta 25% por encima del valor del cordero pesado”, indicó.

La experiencia permitió a Uruguay posicionarse como el primer país del mundo en exportar carne ovina con hueso a Estados Unidos bajo este sistema. También sirvió como antecedente técnico para otras negociaciones. “Fue una herramienta que ayudó a abrir conversaciones con Israel y Japón, y a fortalecer la imagen sanitaria del país”, describió Bonino.

Actualmente, Estados Unidos sigue siendo el único mercado que exige la figura del compartimento. Uruguay ha planteado a las autoridades sanitarias de ese país la posibilidad de eliminar esa exigencia, ya que hoy todos los países reconocidos como libres de fiebre aftosa –con o sin vacunación– están en la misma categoría.

Sin embargo, “Estados Unidos mantiene normas internas muy antiguas, que impiden comprar carnes con hueso de países donde se practica la vacunación. Para cambiar eso habría que iniciar todo un proceso técnico y político, con consulta pública incluida, que podría demorar años”, dijo.

En la actualidad hay 15 compartimentos habilitados en Uruguay, aunque solo cinco operan activamente. “Hubo campos que se vendieron, otros que se arrendaron o dejaron de funcionar. Hoy se faenan unos 7.000 u 8.000 corderos por año, cuando el pico llegó a 35.000”, precisó el veterinario.

A su entender, la reducción responde a varios factores: la sequía, la pandemia, la competencia por el uso de la tierra con la agricultura y la forestación, y la caída del precio de la lana. “El sobreprecio ya no es el de antes: del 25% inicial bajó al 10% o menos, y los contratos se manejan directamente entre productores y frigoríficos”, señaló.

“Todo Uruguay es compartimento”

Uno de los primeros productores en implementar el sistema del compartimento de alta bioseguridad fue Alejandro Tedesco. Recordó que el objetivo inicial fue abrir nuevos mercados y diversificar las colocaciones de la carne ovina. “En su momento era fundamental ampliar las opciones más allá de China y Brasil. El compartimento nos permitió acceder a Estados Unidos y demostrar la seriedad sanitaria del país”, valoró.

También comentó que en los primeros años “existía un sobreprecio interesante, porque se trataba de un mercado sofisticado, con una demanda de calidad y con menor costo industrial, ya que la faena era más simple, enviando las carcasas enteras”.

Con el paso del tiempo las condiciones del negocio cambiaron, pero la apertura sanitaria se consolidó. “Hoy el escenario es más amplio. Tenemos muchos mercados habilitados para carne con hueso y precios que son muy buenos. Esa diversidad nos da estabilidad”, destacó.

Para Tedesco el éxito del sistema no radica solo en la exportación de carne, sino en la credibilidad institucional. “Uruguay es respetado por cumplir estrictamente con las condiciones sanitarias. Hay una gran sintonía entre las autoridades y los productores, lo que nos da transparencia y confianza internacional”, afirmó.

El productor considera que el país podría avanzar hacia una flexibilización del sistema. “Siempre sostuve que todo Uruguay es, en los hechos, un compartimento. Los ovinos no se vacunan, no hay circulación viral y se usan como centinelas. Entonces, mantener la exigencia de un compartimento físico para exportar carne ovina con hueso debería revisarse”, opinó.

Agregó que en países vecinos, como Brasil y Argentina (Patagonia), ya se logró el estatus de libre de aftosa sin vacunación, “por lo que Uruguay debería insistir ante la OIE para que se reconozca el libre es libre, sin importar si se vacuna o no”.

Hoy, los productores que mantienen compartimentos deben cumplir con exigencias que encarecen la operativa: no tener bovinos en el predio, aplicar estrictos protocolos de desinfección y mantener a los corderos confinados hasta el embarque. “Todo eso implica costos adicionales, que justifican un precio algo mayor, aunque ya no se llega al diferencial de los primeros años”, insistió Tedesco.

Actualmente, los compartimentos funcionan de forma más acotada, alternando la producción ovina con la agricultura. “Nosotros hoy no tenemos animales, estamos en rotación agrícola, pero si surge un negocio de compartimento con la industria podemos volver. De todos modos, el mercado está muy dinámico y los precios del cordero pesado son buenos”, comentó.