  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Argentina: comienza el megajuicio de los “cuadernos de la corrupción”

    Este jueves comenzó en Argentina un juicio sin precedentes, el de los “cuadernos de la corrupción”. Ochenta y siete personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner, están acusadas de haber participado en un vasto sistema de corrupción mediante el cual los empresarios pagaban sobornos a cambio de contratos públicos

    La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025

    La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Para la fiscal general Fabiana León, se trata del mayor caso de corrupción en la historia de la justicia argentina. La expresidenta Cristina Kirchner, ya condenada en otro caso de corrupción, es la principal acusada en este juicio. Se sospecha que fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a la adjudicación fraudulenta de contratos públicos entre 2003 y 2015.

    Junto a ella, en el banquillo de los acusados, se sientan 65 poderosos empresarios de la construcción, antiguos ministros y altos funcionarios, y un chofer, Oscar Centeno, el hombre que desencadenó el escándalo. Durante años, anotó meticulosamente en cuadernos escolares las fechas, los nombres, los itinerarios y los contratos relacionados con las importantes sumas de dinero en efectivo que se encargaba de transportar. La publicación del contenido de estos cuadernos fue lo que desató el escándalo en 2018.

    Leé además

    Un aficionado sostiene una bandera con la imagen del fallecido Diego Maradona antes del juicio por la muerte de la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de marzo de 2025
    Video
    Argentina

    El nuevo juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha: ¿qué se sabe?

    Por France 24
    Tomás Teijeiro, fundador de Mi Derecho. 
    B-Content

    Mi Derecho: una herramienta digital para democratizar el acceso a la justicia laboral

    B-content
    Por Branded Content

    La acusación no menciona la cantidad total de los presuntos sobornos, pero los medios de comunicación —el caso fue revelado en 2018 por el diario La Nación— han hablado de varias decenas de millones de dólares.

    Embed - CUADERNOS DE LAS COIMAS I Arranca el juicio contra Cristina Kirchner y puede durar hasta tres años

    Mientras varios acusados comparecen con la condición de arrepentidos, Cristina Kirchner afirma que estos cuadernos han sido alterados y falsificados y niega las acusaciones en su contra.

    Dependiendo de si es declarada culpable de corrupción pasiva o de jefa de una organización ilícita, Kirchner se enfrenta a una pena de entre 6 y 10 años de prisión.

    Con Théo Conscience, corresponsal de RFI en Buenos Aires

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

    Por Lucía Cuberos
    Estafa

    Caso de corredora de bolsa Sara Goldring “cambió de fase” luego del fracaso del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
    Video

    El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

    Por Redacción Búsqueda
    Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.

    Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

    Por Iara Zinno
    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper
    Juzgado Especializado en Crimen Organizado en Montevideo. 

    Autoridades y el sistema de justicia señalan un avance del crimen organizado, pero las causas se redujeron en 2024

    Por Macarena Saavedra