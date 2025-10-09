  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Argentina: condenados dos implicados en el atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner

    Un tribunal de Buenos Aires condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, pena que, unificada con condenas previas por pornografía infantil, asciende a 14, por el atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. Su exnovia, Brenda Uliarte, fue sentenciada a 8 años como partícipe necesaria, mientras que Nicolás Carrizo resultó absuelto

    Manifestacion-Argentina-Apoyo-Cristina-Fernandez.jpg
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El 1 de setiembre de ese año, Fernando Sabag Montiel, de 38 años, se camufló entre los cientos de simpatizantes que saludaban a la entonces vicepresidenta (2019-2023) frente a su casa y le gatilló dos veces a la cabeza, sin que las balas salieran.

    Fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, una pena que unificada a otras previas por pornografía infantil lleva a un total de 14 años, dijo la jueza en un tribunal al norte de Buenos Aires.

    Leé además

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.
    Video
    México

    Un año de Sheinbaum: la más aprobada en cinco sexenios

    Por France 24
    Javier Milei y José Luis Espert.
    Contexto argentino

    José Luis Espert, el candidato de Milei para la provincia de Buenos Aires, es una fuente de preocupaciones para el gobierno

    Por Victoria De Masi

    Su entonces novia Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir ocho años de prisión por haber sido "partícipe necesaria" del atentado, añadió la magistrada.

    En sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Sabag se refirió a otros casos vinculados a la política y evocó conspiraciones de forma confusa: "Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe", dijo. También aseguró que no había recibido ningún pago por hacerlo.

    "Si me piensan desaparecer (al enviarlo a prisión), es algo que tienen que pensar porque no puede pasar a la ligera", prosiguió. De su parte, Uliarte se negó a hablar.

    "Un acto de justicia"

    A lo largo del juicio iniciado en junio del año pasado, Sabag Montiel admitió que había querido matar a Kirchner como "un acto de justicia" ya que, según él, ella "es corrupta, roba y hace daño a la sociedad".

    El atentado a Kirchner movilizó a cientos de miles de personas que salieron a las calles en apoyo a la expresidenta (2007-2015) de centroizquierda, principal referente de la oposición peronista.

    El caso "refrescó la oscura memoria de que se puede apelar a la violencia para resolver diferencias políticas", dijo a la AFP el analista y consultor Facundo Cruz.

    "Se hizo palpable que en el siglo XXI puede ocurrir algo que se creía que estaba desterrado de las prácticas argentinas", agregó en alusión al asesinato de militantes políticos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).

    "Presa o muerta"

    El atentado ocurrió en el marco del inicio del juicio por corrupción en la adjudicación de obras viales contra la exmandataria, por el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua en diciembre en 2022.

    Durante ese proceso, cientos de personas acudían al domicilio de Kirchner para manifestarle su solidaridad. El tumulto sirvió de pantalla para Sabag Montiel, que se infiltró entre los simpatizantes para tratar de asesinarla.

    En junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena y desde entonces la expresidenta de 72 años está recluida en prisión domiciliaria en un apartamento en Buenos Aires, desde cuyo balcón ocasionalmente saluda a sus simpatizantes.

    La justicia absolvió este miércoles a un tercer imputado, Nicolás Carrizo, que había sido acusado de planificar el ataque. "Estos tres años nadie me los va a devolver", lamentó.

    Carrizo era el jefe de Sabag Montiel y Uliarte, a quienes contrataba como vendedores callejeros de algodón de azúcar. "Hay un intento de Kirchner de mantener el tema en agenda, haciendo alusión a lo sucedido y recordándolo. Rememorar lo sucedido y pedir justicia es parte de su capital político: haber sobrevivido", señaló el analista Cruz.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales