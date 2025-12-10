  • Cotizaciones
    Argentina: la Policía allana sede de la AFA y al menos 12 clubes de fútbol por presunto lavado de dinero

    La Policía de Argentina registró la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y al menos 12 clubes, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero. Estas entidades están bajo sospecha de tener vínculos con la empresa financiera Sur Finanzas y su presidente Ariel Vallejo, ya investigados por la Justicia local en otros casos. Algunos clubes han negado tener vínculos con la financiera

    Barracas Central es el equipo del presidente de la AFA desde 2017, Claudio Chiqui Tapia.

    Barracas Central es el equipo del presidente de la AFA desde 2017, Claudio Chiqui Tapia.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Un escándalo que salpica a la cúpula del fútbol argentino. La Policía federal argentina llevó a cabo allanamientos en la sede de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) y en al menos 12 clubes este martes 9 de diciembre, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, que también implica a la empresa financiera Sur Finanzas.

    La Justicia argentina busca aclarar los vínculos que mantienen la AFA y estos clubes con la empresa de servicios financieros dirigida por Ariel Vallejo, bajo sospechas de ese delito.

    La emblemática torre de agua de Warner Bors.
    Video
    Hollywood

    Paramount desafía a Netflix con una oferta de adquisición hostil de 108.400 millones de dólares por Warner Bros.

    Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, se llevaron a cabo en simultáneo en los clubes de fútbol y en la sede de la AFA en Buenos Aires, dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia, vinculado al dueño de Sur Finanzas.

    “Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares", indicó una fuente anónima interrogada por la prensa local.

    Las instalaciones de al menos 12 clubes han sido registradas, reportó la agencia de noticias AP, aunque la prensa local eleva la cifra a 18 clubes. Entre ellos, las sedes de prestigiosos equipos, como Independiente, el Racing Club y San Lorenzo.

    La Justicia argentina busca, entre otros elementos, los contratos que suscribieron los clubes con la financiera investigada y otra documentación guardada en dispositivos electrónicos, según sostuvo un funcionario judicial que habló bajo la condición de anonimato con la agencia de noticias AP.

    La controvertida empresa Sur Finanzas en el centro de la investigación

    Sur Finanzas financió y patrocinó a varios clubes de fútbol. En 2024 incluso patrocinó a la Liga Profesional y a la selección nacional argentina.

    Ese mismo año también fue reelecto Claudio “Chiqui” Tapia en circunstancias cuestionadas por las autoridades, mientras que Ariel Vallejo reconoció públicamente sus vínculos con el presidente de la AFA.

    Hace dos semanas, las autoridades fiscales y aduaneras denunciaron a la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos argentinos (550 millones de dólares al cambio oficial), lo que llevó la semana pasada al allanamiento de todas las sedes de Sur Finanzas.

    Ahora, las autoridades buscan determinar los vínculos entre Sur Finanzas, la AFA y los clubes y si la financiera “operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión”, indica el diario argentino 'Clarín'.

    Además, Sur Finanzas tiene un historial complicado con la Justicia argentina. La empresa ya había sido allanada en el marco de una pesquisa por presunto uso de billeteras virtuales para hacer operaciones que podrían estar vinculadas a sobornos, en relación con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

    Sur Finanzas y Ariel Vallejo también están investigados por presunto lavado de dinero por la compra de dólares a precio oficial en 2019, cuando regían restricciones cambiarias.

    La respuesta de los clubes

    Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado este martes, en el que negó cualquier relación financiera con la controvertida empresa.

    “El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales”, afirmó.

    El prestigioso Racing Club, también reaccionó para distanciarse de Sur Finanzas, después de haber confirmado el allanamiento de sus instalaciones.

    Estos operativos policiales ocurren en medio de un contexto tenso para la AFA. La asociación y su presidente enfrentan polémicas por sospechas de arbitrajes parciales y denuncias de corrupción contra la institución lanzadas por el gobierno de Javier Milei.

    Con AFP, AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

