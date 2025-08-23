  • Cotizaciones
    Allanamientos en Argentina por audios que revelan presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados

    La Policía de la ciudad de Buenos Aires realizó una quincena de allanamientos ordenados por la Justicia por el caso que investiga presuntos sobornos a partir de filtraciones de audios atribuidos al ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Argentina

    Archivo: un coche de policía estacionado frente a la casa de la entonces vicepresidenta argentina Cristina Fernandez en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 23 de agosto de 2018.

    Archivo: un coche de policía estacionado frente a la casa de la entonces vicepresidenta argentina Cristina Fernandez en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 23 de agosto de 2018.

    FOTO

    Walter Díaz / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los allanamientos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, se realizaron en domicilios particulares, la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y la sede de la Andis.

    Según las fuentes consultadas por EFE, en los procedimientos realizados este viernes se incautaron “elementos de interés para la causa” judicial, en la que rige el secreto de sumario, y ”se esperan nuevas medidas de prueba”.

    Familiares de víctimas mortales por el uso de fentanilo en Argentina prenden velas durante una manifestación, en una fotografía de archivo.
    Argentina

    Fentanilo contaminado, uno de los mayores desastres sanitarios de Argentina

    Por France 24
    Hinchas de U. de Chile este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina)
    Argentina

    Batalla campal en un estadio argentino: la violencia en el fútbol bajo la lupa de un experto

    Por RFI

    El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos.

    En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero con conocimiento del presidente argentino, Javier Milei.

    La voz afirma haberle advertido a Milei de estos hechos, en los que involucra presuntamente a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Eduardo 'Lule' Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999).

    Diego-Spagnuolo
    Diego Spagnuolo, con los hermanos Milei y Martín Menem, durante la campaña de 2023.

    Diego Spagnuolo, con los hermanos Milei y Martín Menem, durante la campaña de 2023.

    Denuncia judicial

    La difusión de los audios motivaron ese mismo día una denuncia penal por corrupción contra Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo y 'Lule' Menem, entre otros, que fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.

    La denuncia también alcanza a Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, una empresa comercializadora de medicamentos que, según la denuncia, actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.

    Ante la Justicia, Dalbón denunció la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.

    En la madrugada del jueves, horas después de la difusión de los audios y de la denuncia de Dalbón, el gobierno anunció que Milei decidió despedir a Spagnuolo de su cargo y la intervención de la Andis por parte del Ministerio de Salud.

    FUENTE:FRANCE24

