  • Cotizaciones
    jueves 20 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Australia y Turquía llegan a un acuerdo para organizar la COP31 en Antalya

    Australia y Turquía acordaron que la COP de noviembre de 2026 se celebrará en Antalya, mientras que la conferencia preparatoria tendrá lugar en el Pacífico. El acuerdo aún debe ser ratificado

    Un trabajador pasa junto a una pancarta con el logotipo de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP30.

    Un trabajador pasa junto a una pancarta con el logotipo de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP30.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    ¿Fin del punto muerto? La próxima COP, dentro de un año, debería celebrarse en Antalya, Turquía, tras un acuerdo de principio alcanzado el miércoles 19 de noviembre con Australia, una victoria diplomática para Ankara que pone fin a meses de un embarazoso pulso.

    Australia finalmente cedió y se declaró dispuesta, durante una reunión en Belém (Brasil), a que Turquía acogiera la próxima conferencia sobre el clima de Naciones Unidas. Se necesitaba un acuerdo porque, según las reglas de las COP, es necesario un consenso para designar a los países anfitriones. Pero Australia reclama la presidencia de las negociaciones durante el año 2026, un reparto de funciones que sería muy inusual.

    Leé además

    Jeffrey Epstein en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York el 28 de marzo de 2017.
    Video
    Estados Unidos

    Trump cambia de postura y respalda una votación para liberar los archivos de Epstein

    Por RFI
    Leyenda foto: El presidente argentino, Javier Milei, con su par estadounidense, Donald Trump﻿.
    Contexto argentino

    La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

    Por Damian Szvalb

    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, defendió “una gran victoria tanto para Australia como para Turquía” en la cadena ABC. Por su parte, Chris Bowen, ministro australiano de Clima, reconoció “concesiones importantes” por parte de ambos países.

    En noviembre de 2026, las decenas de miles de participantes de la conferencia climática de la ONU se dirigirían por tanto a Antalya, una famosa estación balnearia de la costa mediterránea. Cada año, en enero, Turquía organiza allí un Foro Diplomático que sirve de escaparate del “soft power” que Ankara pretende desplegar en todos los continentes.

    Papúa Nueva Guinea, decepcionada

    La tradicional conferencia previa a la COP tendría lugar en el Pacífico, al que Australia quería implicar desde el principio y cuyas islas se encuentran particularmente amenazadas por la subida del nivel del mar y las catástrofes vinculadas al cambio climático.

    Insuficiente para Papúa Nueva Guinea, que denunció la decisión de su vecino. “Estamos todos descontentos. Y decepcionados de que esto termine de esta manera”, declaró a la AFP el ministro de Asuntos Exteriores, Justin Tkatchenko.

    Esta semana debe organizarse una nueva reunión para ratificar el acuerdo. Un miembro de la delegación turca indicó por su parte a la AFP que todavía “no” se había sellado un acuerdo. Toda decisión deberá ser ratificada por consenso de los cerca de 200 países reunidos en Brasil esta semana en la COP30.

    Turquía ratificó su adhesión al Acuerdo de París sobre el clima a finales de 2021, y los analistas juzgan con dureza sus compromisos climáticos. El país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2053, tres años después que los países europeos, pero su hoja de ruta actual es considerada “críticamente insuficiente” por Climate Action Tracker. Turquía no prevé una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2035, solo un crecimiento más lento de estas emisiones respecto a la trayectoria actual.

    Diplomacia ofensiva

    Para el país dirigido por Recep Tayyip Erdogan, esta atribución marca la victoria de una diplomacia ofensiva al margen de las potencias occidentales, desde el mar Negro hasta Gaza y el Cuerno de África.

    Recep Tayyip Erdogan se ha posicionado especialmente como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Turquía también ha mediado entre Etiopía y Somalia, y apoya al ejército regular en Sudán frente a los paramilitares. Recientemente, también ha acogido en Estambul negociaciones entre Pakistán y Afganistán con vistas a un alto el fuego, aunque sin éxito.

    Las conferencias climáticas de la ONU se organizan por turnos entre cinco bloques regionales, que deben designar por consenso en su seno al país anfitrión, lo que ya ha ocasionado pulsos diplomáticos, aunque rara vez de tal magnitud. Para este año, Brasil había sido elegido en nombre de los Estados de América Latina y el Caribe. La COP ya ha designado a Etiopía para África en 2027.

    Sin embargo, persistían los bloqueos para 2026 dentro del grupo “Europa Occidental y otros Estados”, que incluye a los países europeos, Turquía, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

    Australia contaba con el apoyo de una amplia mayoría de los países del grupo, pero Turquía se negaba a darse por vencida. Había propuesto copresidir la cumbre, algo que Australia rechazó. Si ningún país hubiese cedido, la COP31 habría tenido lugar por defecto en Alemania, donde se encuentra la sede de la ONU Clima.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

    Por Guillermo Draper
    Tecnología

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los ‘deepfakes’ sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Despidos

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Auditoría realizada por ASSE muestra aumento de 170% en pagos al Círculo Católico entre los años 2020 y 2024

    Por Leonel García
    Los barras, el actor predominante de la violencia en el fútbol uruguayo. 

    Otra advertencia en el Parlamento por la violencia en el fútbol: “Los barras van a ser futuros dirigentes”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Una estación de servicio del sello Ancap. 

    La Ursea ordenó investigación administrativa en trámites de aperturas y traslados de estaciones de servicio

    Por Ana Morales
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI intensifica sus acciones para “corregir la conducta” evasora

    Por Redacción Búsqueda