El Partido Nacional posterga su autocrítica y no habilitará el uso de la palabra en la Convención para elegir su presidente

Quizás la sangre no llegue al río. Al menos no por ahora. Al menos no en la tan postergada Convención del Partido Nacional, donde, además de elegir a las próximas autoridades del directorio, se esperaba un espacio de reflexión y autocrítica entre los convencionales sobre los resultados de las últimas elecciones nacionales, sobre la derrota del oficialismo en el balotaje, sobre cómo quedó el mapa político de Uruguay después de las departamentales. Había dirigentes con documentos preparados para exponer sus razones del fracaso en mantener a la coalición republicana en el gobierno, había convencionales con sed de reproches. Pero en la convención del sábado 28 de junio no está previsto que ocurra otra cosa que la elección del presidente y los 14 miembros del nuevo Directorio del Partido Nacional.