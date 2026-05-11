  • Cotizaciones
    lunes 11 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    MetLife Uruguay recibe por undécimo año consecutivo la máxima calificación de Standard & Poor’s

    La empresa ratifica su calificación AAA, que respalda su consistencia y desempeño en el mercado local

    Metlife (1)
    Búsqueda | Branded Content
    Por Branded Content

    MetLife Uruguay fue distinguida, por décimo primer año consecutivo, con la máxima calificación local otorgada por S&P National Ratings, una de las principales agencias internacionales de calificación crediticia. La calificación AAA reafirma la fortaleza financiera y la excelencia de MetLife Uruguay dentro del mercado asegurador nacional.

    Según S&P Global Ratings, a nivel internacional, MetLife mantiene la calificación BBB+ y se consolida como la única aseguradora en sostener este nivel durante 11 años consecutivos. Este reconocimiento se basa en el sólido perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés) y el apoyo estratégico de su casa matriz, MetLife Inc.

    Leé además

    Embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, Margaret Whyte, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Patricia Bentancur, comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Enseñat y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius en la inauguración del pabellón de Uruguay. 
    Arte contemporáneo

    Uruguay inauguró su pabellón en la 61ª Bienal de Venecia con ‘Antifrágil’, de Margaret Whyte
    Automotora.
    Números de la semana

    Vehículos, mercado laboral, inflación, exportaciones, déficit fiscal, balanza comercial y salarios en Uruguay en números

    S&P evalúa una serie de factores clave, como la liquidez, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el rendimiento operativo. MetLife se ha destacado de forma sostenida en todos estos aspectos y ha reafirmado su confiabilidad en el mercado.

    “Recibir nuevamente la calificación AAA a nivel local y BBB+ a nivel global es un respaldo muy importante a la consistencia de nuestra gestión. Este reconocimiento refleja el trabajo de todo el equipo y nos desafía a seguir evolucionando, con foco en la innovación y en ofrecer cada vez mejores soluciones a nuestros clientes”, comentó María Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.

    Asimismo, la agencia destaca la perspectiva positiva de la compañía para los próximos años, apoyada en su alta capitalización, una cartera de inversiones conservadora y una sólida posición competitiva tanto a nivel local como global.

    Este logro refuerza el compromiso de MetLife con la calidad, la confianza y la sostenibilidad en el mercado asegurador uruguayo, reafirmando su vocación de servicio y liderazgo.

    Selección semanal
    Reunión de la OCDE en Uruguay

    Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Gobierno

    Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

    Por Redacción Búsqueda
    Feria del Libro

    Los 50 años de la Feria del Libro de Buenos Aires como símbolo

    Por Damián Tabarovsky
    Inversiones

    Creció el negocio de gestores y asesores de inversión: su clientela y cuánto dinero manejan

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Chris Martin, líder de Coldplay.
    Video

    Coldplay negocia su primer show en Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia y Ética Pública en la sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Montevideo.

    Jutep suspende la recepción de declaraciones juradas tras hackeo

    Por Redacción Búsqueda
    Oficinas de Agesic en Montevideo.

    El gobierno analiza el impacto del nuevo modelo de IA de Anthropic por sus riesgos de ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda
    A pesar de los mayores costos, la colza es la que viene reinando entre los cultivos de invierno, confirmó el integrante del departamento técnico-comercial de Sofoval, Carlos Ramírez.

    Suba del precio de la urea por guerra en Irán encarece los presupuestos de los cultivos de invierno; la colza es la más afectada

    Por Ruben Silvera