MetLife Uruguay recibe por undécimo año consecutivo la máxima calificación de Standard & Poor’s

MetLife Uruguay fue distinguida, por décimo primer año consecutivo, con la máxima calificación local otorgada por S&P National Ratings, una de las principales agencias internacionales de calificación crediticia. La calificación AAA reafirma la fortaleza financiera y la excelencia de MetLife Uruguay dentro del mercado asegurador nacional.
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Según S&P Global Ratings, a nivel internacional, MetLife mantiene la calificación BBB+ y se consolida como la única aseguradora en sostener este nivel durante 11 años consecutivos. Este reconocimiento se basa en el sólido perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés) y el apoyo estratégico de su casa matriz, MetLife Inc.
S&P evalúa una serie de factores clave, como la liquidez, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el rendimiento operativo. MetLife se ha destacado de forma sostenida en todos estos aspectos y ha reafirmado su confiabilidad en el mercado.
“Recibir nuevamente la calificación AAA a nivel local y BBB+ a nivel global es un respaldo muy importante a la consistencia de nuestra gestión. Este reconocimiento refleja el trabajo de todo el equipo y nos desafía a seguir evolucionando, con foco en la innovación y en ofrecer cada vez mejores soluciones a nuestros clientes”, comentó María Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.
Asimismo, la agencia destaca la perspectiva positiva de la compañía para los próximos años, apoyada en su alta capitalización, una cartera de inversiones conservadora y una sólida posición competitiva tanto a nivel local como global.
Este logro refuerza el compromiso de MetLife con la calidad, la confianza y la sostenibilidad en el mercado asegurador uruguayo, reafirmando su vocación de servicio y liderazgo.