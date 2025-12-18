Uruguay apuesta por un verano que combina naturaleza, cultura y beneficios para residentes

Con el eslogan “Uruguay sorprende, este verano viví más de lo que imaginás”, el Ministerio de Turismo lanzó una campaña que busca incentivar el movimiento interno durante la temporada estival. La propuesta se sostiene en la variedad de paisajes —desde las playas oceánicas o de ríos hasta los entornos serranos—, su patrimonio histórico, la creciente oferta cultural y un paquete de beneficios fiscales para uruguayos vigente hasta abril de 2026.

La costa atlántica sigue siendo el gran imán del verano. Punta del Este, con su mezcla de glamour internacional y servicios de alta gama, marca una temporada en la que crecen los eventos culturales y gastronómicos. A pocos kilómetros, Piriápolis retiene su perfil familiar, aunque incorpora novedades que apuntan a un público más joven, como la primera plataforma de bungee jumping del país, instalada en el cerro San Antonio, que promete sumar adrenalina a los tradicionales paseos costeros.

Ya en territorio rochense, la postal cambia hacia la naturaleza agreste. Las playas amplias, los montes nativos y los senderos ecológicos siguen siendo el sello del departamento. Allí se integran el monte de los ombúes, las lagunas y los circuitos de observación de aves, además de cabalgatas guiadas y la Ruta de los Humedales, que pone el foco en el valor ambiental del ecosistema. En La Paloma, del 3 al 8 de enero, tendrá lugar La Serena Festival de la Canción, un encuentro artístico que une músicos de ambos lados del Atlántico y que aspira a consolidarse como un atractivo permanente de la agenda cultural de verano.

En Maldonado, el turismo se diversifica con iniciativas que buscan captar a un visitante interesado en experiencias de cercanía. El circuito Sentir las Ánimas, desplegado entre las rutas 9 y 60, reúne bodegas, olivares, almazaras, restaurantes y posadas de campo administradas en su mayoría por emprendimientos familiares. El circuito se complementa con las grutas de Salamanca, un área natural que permite caminatas de baja dificultad, miradores naturales y actividades como parapente. A 25 minutos de allí, en Aiguá, la Ruta de los Murales se ha convertido en un atractivo que combina arte público y paisaje serrano.

Mientras tanto, el interior del país refuerza su apuesta por los entornos naturales. En Lavalleja, el geoparque Manantiales Serranos, Villa Serrana, el cerro Arequita y el cerro Verdún ofrecen senderismo y experiencias guiadas nocturnas que narran la historia local bajo las estrellas. En Rivera, el bioma pampa Quebradas del Norte, reconocido por Unesco, destaca por su biodiversidad y sus paisajes de cerros, cascadas y vegetación subtropical. A ello se suman la Ruta del Oro, visitas a bodegas y propuestas de astroturismo en zonas rurales.

El norte del país también se proyecta como destino cultural. En Artigas, el recién inaugurado Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa ofrece una mirada renovada sobre la tradición minera del departamento que combina tecnología, investigación y memoria local. San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, sostiene su encanto de ciudad balnearia pequeña y tranquila. La Península Dorada, como se la conoce, ofrece arenas limpias, pesca recreativa, actividades náuticas y uno de los atardeceres más fotografiados del país.

Jose Ignacio- vista desde el faro 01-Cecilia Tapia (1) Vista desde el faro de José Ignacio. Cecilia Tapia

En Flores, los lagos de Andresito siguen creciendo como destino de fin de semana: pícnics, actividades náuticas y pesca deportiva conviven con la visita al ecoparque Tálice, que propone recorridos en vehículos eléctricos y circuitos para niños en un predio que concentra más de 1.500 animales.

La temporada estival también dinamiza la actividad cultural en la capital. Montevideo propone una agenda amplia que incluye festivales al aire libre, recorridos arquitectónicos, museos con jardines, paradores en sus más de 30 kilómetros de rambla y playas accesibles. A estas opciones se suman circuitos en bicicleta, experiencias de enoturismo y ofertas de turismo rural en las zonas periféricas de la ciudad, que buscan ampliar el mapa turístico montevideano.

En el sur del país, Canelones vuelve a posicionarse como un departamento con fuerte identidad balnearia. Sus 65 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata reúnen cerca de 40 balnearios con perfiles distintos: playas familiares, zonas ideales para deportes náuticos y paradores con programación cultural. El ciclo Canelones Suena Bien, con entrada libre, convoca cada año a miles de personas en conciertos que mezclan artistas uruguayos e internacionales.

San José, por su parte, se apoya en balnearios que van desde Ciudad del Plata hasta Kiyú y Boca del Cufré, mientras que Colonia continúa proyectándose a través de su patrimonio histórico, cultura y sus tranquilas playas del Río de la Plata.

La historia, justamente, es otro de los atractivos de la campaña. Colonia del Sacramento, con su barrio Histórico inscripto como Patrimonio Mundial, y el Paisaje Cultural Industrial de Fray Bentos —también reconocido por Unesco— ofrecen recorridos guiados que profundizan en el legado arquitectónico y productivo del país. En Río Negro, Esteros de Farrapos se fortalece como destino de caminatas, canotaje y avistamiento de aves, en una zona de alta biodiversidad, mientras que Soriano propone un verano sereno en el balneario La Concordia y suma la tradicional movida cultural de Mercedes, que en enero recibe una nueva edición de Jazz a la Calle.

El litoral termal, uno de los destinos más consolidados del país, mantiene su vigencia con parques acuáticos, complejos hoteleros y propuestas de bienestar en Salto y Paysandú, que aspiran a una temporada con mayor presencia de familias uruguayas.

Beneficios para residentes

La campaña se apoya, además, en un paquete de incentivos económicos para residentes, vigente hasta el 30 de abril de 2026, que incluye una rebaja de nueve puntos de IVA en gastronomía, alquiler de vehículos sin chofer, servicios para eventos y mediación de arrendamientos turísticos. El beneficio aplica siempre que el pago se realice mediante dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito, o instrumentos equivalentes.

A estos estímulos se suman los descuentos en combustibles en zonas de frontera: un 33% en estaciones ubicadas a 20 kilómetros de los pasos con Argentina y un 27% en las ubicadas a la misma distancia de la frontera con Brasil. En ambos casos, el pago debe efectuarse también con tarjetas.

Con esta estrategia, Uruguay ingresa a un nuevo verano con una oferta pensada para distintos públicos y bolsillos, buscando que los residentes elijan destinos nacionales y descubran —o redescubran— rincones del país que, como promete la campaña, pueden sorprender más de lo esperado.