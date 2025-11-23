  • Cotizaciones
    domingo 23 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jair Bolsonaro encarcelado por quemar su tobillera electrónica

    Tras varios meses de arresto domiciliario, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue puesto en prisión preventiva el sábado por intentar abrir su tobillera electrónica con un soldador. Afirma que fue por “curiosidad”, pero las autoridades lo acusan de intentar fugarse

    Partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro protestan afuera de la sede de la Policía Federal de Brasil este sábado, en Brasilia (Brasil).&nbsp;

    Partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro protestan afuera de la sede de la Policía Federal de Brasil este sábado, en Brasilia (Brasil). 

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    El exgobernante ultraderechista (2019-2022) fue condenado en setiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022. Desde agosto cumplía prisión domiciliaria preventiva en su casa en un acomodado condominio de Brasilia, monitoreado con una tobillera electrónica.

    El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes ordenó el sábado su traslado a la cárcel ante indicios de “una estrategia para posibilitar la fuga”, según la decisión obtenida por la AFP. En la madrugada del sábado Bolsonaro intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, según el magistrado. El escape ocurriría en la tarde aprovechando una manifestación convocada frente a su residencia por el senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor.

    Leé además

    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.
    Video
    Brasil

    Jair Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga tras intentar romper su tobillera electrónica

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, camina por los pasillos del Palacio del Planalto, en Brasilia
    Brasil

    Tribunal Supremo de Brasil sentencia a militares y policía por intento de asesinato de Lula

    Por France 24

    El propio Bolsonaro admitió haber quemado la tobillera electrónica, según el video de la inspección provocada por una alarma del dispositivo, divulgado por la corte suprema. En él, una funcionaria lo interroga en su casa sobre los daños en la tobillera.

    “¿Usted usó alguna cosa para quemar esto aquí?”, pregunta la funcionaria. “Metí un instrumento caliente ahí”, responde Bolsonaro. “¿Qué instrumento? ¿Una plancha?”, insiste la mujer. “No, un soldador”, responde él. “¿Soldador, ese que tiene una punta?”, pregunta ella. “Sí”, confirma Bolsonaro. Preguntado sobre por qué lo hizo, el expresidente responde: “Curiosidad”. El juez Moraes fijó un plazo de 24 horas a los abogados para dar explicaciones.

    Embed - BOLSONARO PRESO | El expresidente de Brasil ADMITE que quemó su tobillera "por curiosidad"

    “Acto de desesperación”

    Ante el encarcelamiento, la defensa de Bolsonaro manifestó “profunda perplejidad”. El exmandatario, de 70 años, está en un “delicado” estado de salud y “su prisión puede poner su vida en riesgo”, afirmaron en un comunicado. Anunciaron que recurrirán la decisión. Bolsonaro fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia.

    Flávio Bolsonaro había convocado el viernes por redes sociales a una “vigilia” por la salud de su padre y “la libertad en Brasil”. Según el juez, esa manifestación abría la posibilidad de una “fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado”. Quemar la tobillera pudo ser un “acto de desesperación” o “vergüenza ante los familiares” que visitaban al expresidente, explicó en la noche a periodistas Flávio Bolsonaro, antes de comenzar la vigilia. Decenas de bolsonaristas y su hermano Carlos lo acompañaron con cantos y oraciones.

    Un video enviado a la AFP por una fuente cercana al asunto muestra el espacio en el que Bolsonaro estará confinado a solas: una habitación pequeña con una nevera, aire acondicionado y un televisor. Frente al lugar de reclusión, Alessandro Gonçalves de Almeida, de 53 años, se mostró indignado. “Si buscas un crimen de Jair Messias Bolsonaro, no lo encuentras. Pero todo es una persecución política”, dijo a la AFP.

    En otra parte de Brasilia, cientos de personas colmaron una calle para celebrar la prisión del expresidente con cerveza, tambores y panderetas. Tatiany Volker, empleada en comunicación, fue con sus dos hijas, de 6 y 9 años para asistir el “momento histórico”. “Estamos comenzando a ver justicia respecto a toda la barbarie que él promovió”, dijo a la AFP.

    Embed - Brasil: Jair Bolsonaro detenido tras intentar romper su tobillera electrónica para una posible fuga

    “Qué mal”

    Al argumentar el riesgo de fuga, Moraes señaló que la embajada de Estados Unidos se encuentra en el vecindario. Bolsonaro es aliado del presidente estadounidense Donald Trump, quien denunció una “caza de brujas” en su contra y respondió imponiendo un arancel punitivo a Brasil.

    “Qué mal”, respondió Trump al ser avisado por periodistas sobre el encarcelamiento de Bolsonaro. El mandatario retiró buena parte de los aranceles a Brasil tras reunirse con Lula en octubre. Los abogados habían pedido el viernes al tribunal que el expresidente purgara su pena en casa “por razones humanitarias”.

    Bolsonaro padece secuelas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante su campaña a la presidencia. La corte ya negó un recurso contra la condena de Bolsonaro y el plazo para apelar nuevamente vence el lunes.

    La prisión de Jair Bolsonaro deja a la derecha sin candidato para las elecciones presidenciales de 2026, mientras Lula ya ha anunciado su intención de postularse para un cuarto mandato.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La Masonería recibió esta semana en su sede a los candidatos Álvaro Delgado y Pablo Mieres

    Horacio Pérez Toledo fue electo venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Manuel Colina, secretario general de Fancap.

    Sindicato de Ancap quiere que el Estado se quede “con todo” el negocio del pórtland y pidió reunión con Orsi

    Por Redacción Búsqueda
    Vista general del aeropuerto de Caracas, Venezuela
    Video

    Cascada de cancelación de vuelos a Venezuela, tras alerta de Estados Unidos de “actividad militar”

    Por France 24
    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Auditoría realizada por ASSE muestra aumento de 170% en pagos al Círculo Católico entre los años 2020 y 2024

    Por Leonel García