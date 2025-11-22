  • Cotizaciones
    Jair Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga tras intentar romper su tobillera electrónica

    La Policía Federal detuvo este sábado a Jair Bolsonaro luego de que un juez de la Corte Suprema considerara que existía alto riesgo de fuga, a días de que comience a cumplir su condena de 27 años por el intento de golpe de Estado

    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.

    FOTO

    Sergio Lima / AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Bolsonaro fue sentenciado en setiembre a 27 años de prisión por conspirar para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras derrotarlo en las elecciones de 2022. El juez de la Corte Suprema que preside el caso, Alexandre de Moraes, consideró que el exmandatario representaba un “alto riesgo de fuga” y ordenó su prisión preventiva, de acuerdo con el fallo al que accedió AFP.

    La resolución sostiene que Bolsonaro planeaba romper su tobillera electrónica durante un acto político convocado por su hijo para ese mismo sábado frente a su residencia en Brasilia. Fuentes cercanas al proceso señalaron previamente que la detención se adoptó como medida cautelar y no como inicio de la ejecución de la condena.

    Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, declaró que “él está preso, pero no sé por qué”. En un comunicado que no mencionó directamente a Bolsonaro, la Policía Federal indicó que había cumplido una orden de prisión preventiva emitida por la Corte Suprema.

    Embed - Desde Belém: el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue encarcelado tras sospechas de fuga

    Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, fue enviado a arresto domiciliario en agosto por incumplir medidas cautelares. Desde entonces, permanece en un condominio de lujo en Brasilia, bajo vigilancia electrónica.

    La semana pasada, la Corte Suprema rechazó una apelación de la defensa, acercando a Bolsonaro un paso más al cumplimiento de su pena. Sus abogados anunciaron que presentarán nuevos recursos antes del plazo del lunes y solicitaron que se le permita cumplir la sentencia en su domicilio, alegando que su estado de salud es incompatible con un encarcelamiento común.

    Problemas de salud

    Bolsonaro fue condenado por liderar una organización criminal que conspiró para garantizar su “control autoritario del poder”. La acusación señalaba un plan que incluía la eliminación de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes. Según la defensa, enviarlo a prisión “tendrá graves consecuencias y representa un riesgo para su vida”.

    El exmandatario, de 70 años, arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. Sus abogados indicaron que desde que se encuentra bajo arresto domiciliario fue hospitalizado tres veces: dos para exámenes y una por una emergencia médica. Señalaron además que requiere tratamiento permanente por infecciones pulmonares, esofagitis y gastritis, sufre cáncer de piel y padece apnea de sueño que lo obliga a dormir con una máquina CPAP.

    En setiembre, su médico informó que las lesiones cancerígenas habían sido removidas y que en ese momento no necesitaba nuevos tratamientos. También sufre un “hipo incontrolable” que exige medicación diaria y que le provoca falta de aire y desmayos, según la presentación judicial.

    El expresidente estadounidense Donald Trump, cercano a Bolsonaro durante sus respectivas gestiones, calificó los procesos judiciales contra el brasileño como una “caza de brujas”. Además, impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes y un arancel del 50 por ciento a las importaciones de varios productos brasileños, cuyo desmontaje comenzó este mes.

    Con AFP

