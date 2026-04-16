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    De la embajadora de Israel en Uruguay

    Sr. director:

    En respuesta a la carta remitida por el Ing. José M. Zorrilla en esta sección el pasado 9 de abril.

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    Ing. José M. Zorrilla:

    He leído con atención su carta respecto a la situación protagonizada por el cardenal Pierbattista Pizzaballa el pasado 29 de marzo y, sobre el particular, quisiera realizar las siguientes precisiones.

    Israel se encuentra bajo amenaza y ataque por parte de la República Islámica de Irán y la organización terrorista Hezbolá desde el pasado 28 de febrero. Cientos de misiles han sido lanzados indiscriminadamente contra población civil, obligando a los ciudadanos israelíes a resguardarse en sitios seguros. A pesar de estas medidas, más de 30 personas han perdido la vida.

    Para Israel, la libertad de culto constituye un valor fundamental. El Estado la respeta y continuará respetándola plenamente, al tiempo que se ve obligado a velar por la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos.

    Con el objetivo de prevenir mayores daños y resguardar la integridad de todos los ciudadanos del país, las autoridades adoptaron decisiones temporales que limitan determinadas actividades del público.

    Dichas medidas se extendieron igualmente a la iglesia del Santo Sepulcro —en cuyas azoteas impactaron fragmentos de misiles— priorizando en todo momento la protección de la integridad física de ciudadanos y visitantes.

    Cabe señalar que el cardenal Pierbattista Pizzaballa destacó públicamente que la restricción se le informó de manera amable y sin ningún tiempo de enfrentamientos.

    Enterados de la situación, y en coordinación con las autoridades religiosas correspondientes, las autoridades israelíes —incluyendo al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al presidente, Isaac Herzog— adoptaron medidas que permitieron la celebración limitada de ceremonias religiosas en la iglesia del Santo Sepulcro, siempre en consonancia con las necesidades de seguridad vigentes.

    Agradezco su respetuoso mensaje y confío en que, con su apoyo y el de ciudadanos de todo el mundo, Israel podrá superar esta adversidad, como tantas veces ha demostrado saber hacerlo.

    Michal Hershkovitz

    Embajadora de Israel

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