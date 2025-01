Del expresidente Julio María Sanguinetti

En la última edición de Búsqueda, el coronel Luis Eduardo Maciel Baraibar publica una carta comentando la actuación judicial en recientes casos vinculados a los episodios de los mal llamados de “delitos de lesa humanidad” (que no existían cuando ocurrieron la mayor parte de ellos ). En esa carta, el coronel se “sorprende” que yo haya dicho que no es inédita la afirmación de que hubo testimonios falsos en contra de militares y que, por lo tanto, debería aclarar esa presunta información desconocida. Es obvio que, si estaba hablando de que había antecedentes públicos, no aludía a nada oculto. En el caso, simplemente me estaba refiriendo genéricamente a episodios tan resonantes como el del infundado procesamiento y prisión del coronel Juan Carlos Gómez, a otros mencionados en los artículos del periodista Leonardo Haberkorn, a las declaraciones de líderes tupamaros en el caso del general Dalmao y ni hablar los denunciados por el propio Amodio Pérez. En todo caso, aun no siendo inédito, no por ello deja de ser extraordinariamente relevante el reconocimiento hecho por quienes, como el expresidente Mujica y la Sra. Lucía Topolansky no están opinando, sino relatando hechos vividos por ellos, de su conocimiento directo, como lo han señalado expresamente.