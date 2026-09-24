  • Cotizaciones
    jueves 24 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Vocación de zapallos I

    Sr. director:

    Me pareció muy bueno su artículo de opinión "Vocación de zapallos", que toca un tema que particularmente me inquieta de la cultura uruguaya y me quita mucho optimismo sobre el futuro que estamos construyendo.

    A cuenta de esa larga lista que Andrés menciona, me gustaría agregar algunos temas más que se nos vienen encima (o se nos vinieron hace años) y que cándidamente esperamos que se acomoden solos, como los zapallos:

    Leé además

    Robert Long

    Vocación de zapallos II
    MSE

    El uso de las palabras

    1) ¿Qué va a pasar con la mano de obra de la construcción cuando baje el ritmo actual de obras de edificios? Todos vemos que no parecería sostenible este nivel de construcción de edificios en toda la ciudad, no porque se construya mal o se venda caro, sino porque nuestra población no crece lo suficiente como para generar, durante los próximos 20 años, la demanda de compra o alquiler de más apartamentos. Quizás el Gobierno y el SUNCA podrían empezar a capacitar desde ahora a los trabajadores en otras áreas que les permitan reconvertirse más fácilmente si pasa lo que parece inevitable.

    2) Cada vez más barrios están explotados de edificios y, por algunos años más, seguramente la situación va a seguir empeorando. Por otro lado, no hay mejoras en estacionamiento y circulación que acompañen ese cambio brutal en la densidad de población. Hoy es casi imposible conseguir dónde estacionar en algunos barrios, a cualquier hora. Cuesta creer que esto no se haya podido planificar mejor hace 10 o 15 años, por ejemplo dando beneficios fiscales a desarrolladores y explotadores de estacionamientos que les permitan evaluar como más rentable construir y mantener uno en esos barrios que construir un edificio. Mientras tanto, se siguen dando permisos de excepción en esos mismos barrios ya explotados de gente para construir "monstruos" de casi 20 pisos en zonas donde no existía tal altura permitida, generándose así una densidad de habitantes que no es sana.

    3) Ciudad Vieja. Todo lo que pueda hacerse ahora debió hacerse hace, como mínimo, 10 años. Cada vez son más las empresas que mudan sus oficinas hacia otras zonas de Montevideo, y esto parece no parar. La circulación, el estacionamiento, la seguridad y la falta de planificación mirando al futuro terminaron arruinando una zona que pudo ser hermosa y muy útil para evitar la densificación de Pocitos y Punta Carretas durante el día.

    4) La IA y el trabajo. No se ven discusiones ni decisiones a nivel del Estado para intentar anticiparnos a lo que vendrá y, como dice otro viejo refrán, "curarnos en salud". Lamentablemente, la única certeza que tenemos es que, el día que la IA empiece a afectar masivamente puestos de trabajo no calificados, ahí sí, tendremos un montón de reclamos y pedidos para que se grave a las empresas que usan la IA o se las obligue igualmente a contratar personas para tareas que serán obsoletas, ineficientes o innecesarias.

    5) ¿Cuál es la universidad más popular, con más ingresos y egresos del país? No es la que estás pensando. Hay una universidad en Uruguay a la que anualmente ingresan 11.000 personas y egresan 10.000. Sus carreras tienen duraciones muy disímiles y tienen una gran diferencia respecto de las de todas las demás universidades, en lugar de brindar más oportunidades laborales, prácticamente las eliminan: las cárceles. ¿Será posible hacer algo con este tema o seguiremos esperando el milagro de que los presos salgan reformados de lugares que están diseñados para lo contrario?

    Personalmente, creo que mucho de esta cultura tiene que ver con la marca que dejó Maracaná en varias generaciones. Muchos crecieron/crecimos pensando que, para ganar, tenemos que llegar sobre el pucho, con lo justo; que ganar no es parte de un proceso de mejora continua que se construye planificando y trabajando, sino un momento mágico en el que, en pocos segundos, se revierte todo lo malo y se transforma en una victoria. Eso solo existe en el deporte y muy cada tanto, pero estamos empecinados en creer que puede pasar en nuestra sociedad.

    "El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy". Estamos a tiempo.

    Álvaro Paz

    Selección semanal
    Ahorro

    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Capacitación

    Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte fluvial

    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa