Vocación de zapallos I

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Me pareció muy bueno su artículo de opinión " Vocación de zapallos ", que toca un tema que particularmente me inquieta de la cultura uruguaya y me quita mucho optimismo sobre el futuro que estamos construyendo.

A cuenta de esa larga lista que Andrés menciona, me gustaría agregar algunos temas más que se nos vienen encima (o se nos vinieron hace años) y que cándidamente esperamos que se acomoden solos, como los zapallos:

1) ¿Qué va a pasar con la mano de obra de la construcción cuando baje el ritmo actual de obras de edificios? Todos vemos que no parecería sostenible este nivel de construcción de edificios en toda la ciudad, no porque se construya mal o se venda caro, sino porque nuestra población no crece lo suficiente como para generar, durante los próximos 20 años, la demanda de compra o alquiler de más apartamentos. Quizás el Gobierno y el SUNCA podrían empezar a capacitar desde ahora a los trabajadores en otras áreas que les permitan reconvertirse más fácilmente si pasa lo que parece inevitable.

2) Cada vez más barrios están explotados de edificios y, por algunos años más, seguramente la situación va a seguir empeorando. Por otro lado, no hay mejoras en estacionamiento y circulación que acompañen ese cambio brutal en la densidad de población. Hoy es casi imposible conseguir dónde estacionar en algunos barrios, a cualquier hora. Cuesta creer que esto no se haya podido planificar mejor hace 10 o 15 años, por ejemplo dando beneficios fiscales a desarrolladores y explotadores de estacionamientos que les permitan evaluar como más rentable construir y mantener uno en esos barrios que construir un edificio. Mientras tanto, se siguen dando permisos de excepción en esos mismos barrios ya explotados de gente para construir "monstruos" de casi 20 pisos en zonas donde no existía tal altura permitida, generándose así una densidad de habitantes que no es sana.

3) Ciudad Vieja. Todo lo que pueda hacerse ahora debió hacerse hace, como mínimo, 10 años. Cada vez son más las empresas que mudan sus oficinas hacia otras zonas de Montevideo, y esto parece no parar. La circulación, el estacionamiento, la seguridad y la falta de planificación mirando al futuro terminaron arruinando una zona que pudo ser hermosa y muy útil para evitar la densificación de Pocitos y Punta Carretas durante el día.

4) La IA y el trabajo. No se ven discusiones ni decisiones a nivel del Estado para intentar anticiparnos a lo que vendrá y, como dice otro viejo refrán, "curarnos en salud". Lamentablemente, la única certeza que tenemos es que, el día que la IA empiece a afectar masivamente puestos de trabajo no calificados, ahí sí, tendremos un montón de reclamos y pedidos para que se grave a las empresas que usan la IA o se las obligue igualmente a contratar personas para tareas que serán obsoletas, ineficientes o innecesarias.

5) ¿Cuál es la universidad más popular, con más ingresos y egresos del país? No es la que estás pensando. Hay una universidad en Uruguay a la que anualmente ingresan 11.000 personas y egresan 10.000. Sus carreras tienen duraciones muy disímiles y tienen una gran diferencia respecto de las de todas las demás universidades, en lugar de brindar más oportunidades laborales, prácticamente las eliminan: las cárceles. ¿Será posible hacer algo con este tema o seguiremos esperando el milagro de que los presos salgan reformados de lugares que están diseñados para lo contrario?

Personalmente, creo que mucho de esta cultura tiene que ver con la marca que dejó Maracaná en varias generaciones. Muchos crecieron/crecimos pensando que, para ganar, tenemos que llegar sobre el pucho, con lo justo; que ganar no es parte de un proceso de mejora continua que se construye planificando y trabajando, sino un momento mágico en el que, en pocos segundos, se revierte todo lo malo y se transforma en una victoria. Eso solo existe en el deporte y muy cada tanto, pero estamos empecinados en creer que puede pasar en nuestra sociedad.

"El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy". Estamos a tiempo.

Álvaro Paz