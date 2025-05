China destina 10.000 millones de dólares a nuevos créditos en América Latina

Xi también afirmó que China implementará una política de exención de visado para cinco países de América Latina y el Caribe, pero no precisó los nombres de las naciones.

En la reunión de la CELAC, múltiples jefes de Estado dialogan sobre el futuro de las relaciones entre el bloque latinoamericano y el gigante asiático, que se centran en la cooperación en comercio, inversión e infraestructura, aunque Estados Unidos (EE.UU.) sigue siendo un socio comercial destacado en América Latina.

Esta vez, entre los temas principales están interconexión eléctrica y energías renovables e integración comercial, que se alinean con objetivos claves de China en América Latina: promover su iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés) y asegurarse el acceso a valiosos recursos naturales de la región como el litio, las tierras raras, el petróleo o el cobre.

Brasil, un país cercano y a la vez distante

Brasil se ha alineado más estrechamente con China, anunciando más de 4.500 millones de dólares en futuras inversiones chinas en sectores brasileños que abarcan desde la fabricación de automóviles y las energías renovables hasta la industria farmacéutica y los semiconductores.

De los 240.000 millones de dólares en bienes que China compró a América Latina el año pasado, poco menos de la mitad provino de Brasil, la mayor economía de la región.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó que “es imprescindible que la colaboración entre Celac y China contribuya a fortalecer la industria y la innovación en la región”. Sin embargo, afirmó que América Latina debe mantenerse independiente de las potencias económicas mundiales en medio de la crisis económica mundial provocada por las guerras arancelarias de Washington.

Su mensaje en la inauguración de la cumbre fue contundente: América Latina y el Caribe no debe convertirse en un “escenario de disputas hegemónicas”.

“Es importante entender que (el destino de América Latina) no depende de nadie más, no depende del presidente Xi Jinping, no depende de Estados Unidos, no depende de la Unión Europea; depende única y simplemente de si queremos ser grandes o seguir siendo pequeños”, afirmó Lula.

Esta cumbre se celebra tras un fin de semana de importantes negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que culminaron en un acuerdo entre ambas partes para una pausa de 90 días y la reducción de los aranceles a una tasa base del 10 %.

China también acordó desmantelar otras medidas no arancelarias. Xi reiteró la postura de China de que las guerras comerciales y arancelarias no producen ganadores, afirmando que “la intimidación y la tiranía solo nos aíslan”, sin referirse a EE.UU.

Un puente de 500.000 millones de dólares une a China y Latinoamérica

En 2024, el comercio entre China y América Latina superó los 500.000 millones de dólares, afirmó Xi, alcanzando así una meta que se planteó en 2015 en el comercio bilateral anual, así como una inversión acumulada de 250.000 millones en la región.

Según datos de las aduanas chinas, el comercio bilateral entre China y los miembros de la Celac alcanzó los 515.000 millones de dólares en 2024, impulsado por el aumento de las compras de alimentos, madera, energía y otros productos básicos por parte de la segunda economía más grande del mundo.

Esta cifra representa un aumento con respecto a los 450.000 millones de dólares de 2023 y los tan solo 12.000 millones de dólares de 2000.

Según datos oficiales, presentados por EFE, entre enero y septiembre de 2024, el comercio bilateral alcanzó 427.400 millones de dólares, con un aumento interanual del 7,7 %.

Xi también instó a América Latina y China a cooperar más estrechamente en energías limpias, telecomunicaciones 5G, economía digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

“China apoya a las naciones de América Latina y el Caribe para que amplíen su influencia en el ámbito multilateral”, afirmó Xi.

Según el líder chino, su país y los de América Latina y el Caribe son “miembros importantes del Sur Global” y deben “mantenerse unidos ante las crecientes tensiones geopolíticas, las confrontaciones entre bloques” y las ”crecientes corrientes del unilateralismo y el proteccionismo”.

“Trabajaremos con los países de América Latina y el Caribe para salvaguardar firmemente el sistema internacional y hablar con una sola voz en los asuntos internacionales y regionales”, subrayó.

“El desarrollo y la revitalización son nuestros derechos inherentes, y la equidad y la justicia son nuestra aspiración común” frente a “las turbulencias geopolíticas y la confrontación“, manifestó Xi, quien destacó el trabajo conjunto “para practicar un verdadero multilateralismo, salvaguardar la equidad y la justicia internacional y promover la reforma del sistema de gobernanza global para fomentar la multipolaridad”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la Celac, aseguró que la humanidad se enfrenta al dilema de “cooperar o perecer” en un “escenario global marcado por la fragmentación, las tensiones geopolíticas, las guerras el deterioro ambiental y las brechas de desigualdad”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo que “es el momento para dar un salto de calidad en la vinculación económica con China“ y agregó: “En Chile defendemos la autonomía estratégica de nuestro país. Y decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino a la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar, porque el comercio es el encuentro entre pueblos y nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición”.

Yamandú Orsi: “Peligrosa erosión del multilateralismo”

Mientras que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, lamentó este martes ”una peligrosa erosión del multilateralismo en un contexto global sumamente complejo“. El mandatario instó asimismo a defender “un sistema multilateral de comercio transparente, no discriminatorio, abierto inclusivo basado en normas predecibles con el fin de promover el comercio mundial y el desarrollo sostenible”, en un momento de incertidumbre comercial mundial tras la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de la inauguración, Xi Jinping ofrecerá un almuerzo a los asistentes, seguido por una sesión plenaria a puerta cerrada que concluirá con la adopción de una declaración conjunta. Este encuentro marca un momento determinante, ya que el IV Foro Ministerial China-Celac no solo permitirá evaluar los avances del Plan de Cooperación Conjunta 2022-2024, sino también establecer las bases de una nueva hoja de ruta que orientará las relaciones entre ambas partes hasta 2027.

