Colombia: las sombras de un país estremecido por el terrorismo y la división política

Calles militarizadas y un lamento que evoca las peores olas de violencia que ha vivido el país. Colombia se debate entre los atentados que marcaron el jueves 21 de agosto el retorno punzante de un flagelo que hiere a su población y la empuja hacia la orilla del temor que reinó durante más de 50 años de conflicto con la entonces guerrilla de las FARC .

La muerte de al menos 20 personas a causa de la detonación de dos cargas explosivas en la ciudad de Cali , en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), en hechos que hasta el momento siguen siendo atribuidos por las autoridades precisamente a disidencias de las FARC, no solo ha logrado estremecer a los ciudadanos en un contexto preelectoral, sino también revivir fantasmas que parecían haber comenzado a alejarse.

Las imágenes de los destrozos de los atentados, descritos por Alejandro Eder, el alcalde de Cali, como manifestaciones terroristas, no solo le dieron la vuelta al mundo con rapidez gracias a las redes sociales, sino que volvieron a poner al territorio colombiano en un punto álgido de la discusión latinoamericana sobre seguridad regional.

En entrevista con France 24, el alto funcionario condenó los hechos que describió como un desafío a la estabilidad.

"Aquí el mensaje es muy claro a los colombianos, tenemos que estar unidos ante esta nueva amenaza narcoterrorista. No es aceptable que Colombia esté retrocediendo de esta manera, desde Cali, apoyamos a la fuerza pública, pero se requiere también voluntad y contundencia de parte del Gobierno nacional para ordenar la derrota de estas organizaciones", declaró Eder.

Un horizonte marcado por los cuestionamientos

El que una de las explosiones se haya registrado en cercanías a una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la tercera ciudad más poblada de la nación y que, a pesar de ello, el Gobierno del presidente Gustavo Petro hubiese decidido no decretar el estado de conmoción interior en el departamento en el que se produjeron los hechos, ha sido analizado y cuestionado.

Medios locales, como el diario El Tiempo, lo vincularon a una batalla de poderes entre las líneas nacionales y regionales, que solo termina por afectar a la población civil.

Sin embargo, ante el impacto de los recientes ataques, la Presidencia de Colombia indicó que Petro implementará una medida para pedir formalmente que las bandas que controlan las redes del narcotráfico sean reconocidas como grupos terroristas. Con ello busca que sus miembros puedan ser perseguidos por autoridades internacionales, algo que se prevé que elevará el nivel de las tensiones.

Tanto el alcalde de Cali como diversos analistas coinciden en que la solicitud de Petro llega en un escenario tardío, ya que no se trata de los primeros ataques de este tipo en el Valle del Cauca. De hecho, el martes 10 de junio, esta misma zona del occidente de la nación fue blanco de otra ola de violencia.

Poco más de dos meses después de que 24 ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, varios de ellos próximos a estaciones de Policía, se dieran en esta misma área aquejada por las operaciones de grupos al margen de la ley, esta región está de nuevo replegada por el terror.

Balance sombrío de cara a las elecciones de 2026

La ola de violencia se recrudece en medio de un contexto decisivo, el de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo de 2026 y en las cuales la derecha buscará sin descanso su retorno al poder, tras una administración de la izquierda que se marcó como una especie de hito histórico en un país de tendencia gobernante en extremo conservadora.

A la luz de la cita en las urnas como un momento clave para que los colombianos elijan el rumbo que quieren que tome la nación ante un panorama de crisis financiera y de seguridad, el análisis hecho por organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) apunta a que el narcotráfico y la corrupción no son las únicas sombras a las que se enfrenta Colombia, sino que en el horizonte también se alzan las masacres y el asesinato de líderes sociales como un asunto pendiente.

Las cifras recopiladas por Indepaz dibujan un panorama preocupante y sombrío, de acuerdo con el cual, a corte del 22 de agosto, se registraron 50 masacres en los primeros ocho meses del 2025, que dejaron como saldo 165 víctimas.

La primera de las masacres de este año se presentó también en el Valle del Cauca y la mayoría siguen siendo en territorios de este departamento como Cali, Jamundí, Tuluá, Buga y Cartago.

La incidencia del asesinato del precandidato Miguel Uribe

El balance hasta agosto ya supera la medida media de hechos similares registrados en 2024, que en total fue de 74, lo que configura un mapa de inestabilidad política de cara a los comicios en los que el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, catalogado por la Fiscalía colombiana como un magnicidio que recuerda lo ocurrido con el líder liberal Luis Carlos Galán, aumenta desde ya la presión por el desenlace de la votación.

Este 22 de agosto, menos de dos semanas después del funeral del joven precandidato Miguel Uribe, quien permaneció bajo atención médica tras recibir tres disparos en un mitin político, Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador, confirmó que será la nueva ficha con la que el partido derechista Centro Democrático aspira ganar la Presidencia.

Entre las diversas posturas entre izquierda y derecha y las discusiones que se reabrieron por cuenta de la muerte de Uribe Turbay se atiza la realidad de un país en el que las armas y el poder siguen mezcladas.

Los giros en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe

A los factores que se conjugan en el complejo tablero de análisis actual de la realidad colombiana se suma la condena en primera instancia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio del llamado "juicio del siglo" en Colombia. Luego de que la Justicia lo hallara culpable de dos de los tres cargos de los que era acusado en un caso por manipulación de testigos, se abrió la puja entre partidarios y detractores sobre si se trataba de un caso de persecución política.

Bastaron días para que una nueva orden revocara la medida que obligaba al exmandatario a permanecer bajo arresto domiciliario mientras su defensa apela la condena con la que fue sentenciado a 12 años de prisión y, con ello, la polarización del país aumentó al igual que las críticas al sistema judicial.

En medio de la división partidista, en la que la postura del Gobierno de Petro se enfoca en intentar recopilar resultados de su gestión para apalancar su seguimiento al mando, las reacciones de voces del campo de la defensa de los Derechos Humanos suenan a la distancia como ecos débiles de los reclamos de las familias de las víctimas de hechos como los registrados en Cali, hogares a los que la violencia ha entrado sin avisar y que hoy no solo lloran a sus muertos, sino a las sombras de un país de nuevo estremecido por el terrorismo.

Con EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24