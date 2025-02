¿Cómo afecta a Argentina el anuncio de Javier Milei sobre la salida de la OMS?

El anuncio del Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 5 de febrero, sobre retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo ha generado una cascada de críticas y preocupaciones sobre los efectos que tendría para el país, sino que algunos expertos subrayan que la medida sería inconstitucional. Por tanto, no puede darse por sentado y en caso de que avance, su salida del organismo no sería inmediata.