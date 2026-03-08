Irán define sucesor de Jamenei mientras la guerra con Estados Unidos e Israel golpea Teherán y escala en la región

La República Islámica de Irán aseguró este domingo que ya tiene nuevo líder supremo para reemplazar al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en los primeros ataques de la ofensiva lanzada por Estados Unidos (EE.UU.) e Israel . Sin embargo, en medio de la guerra que sacude a Oriente Medio, las autoridades iraníes decidieron mantener en reserva el nombre del sucesor.

El anuncio lo realizó Mohsen Heydari, miembro de la Asamblea de Expertos —el órgano religioso y político encargado de designar al máximo líder del país— y representante de la provincia de Juzestán. Según explicó, los 88 integrantes del organismo llegaron a un consenso sobre el candidato.

“Se ha determinado al candidato más idóneo, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos”, afirmó Heydari, citado por la agencia iraní ISNA. “Se ha alcanzado una opinión firme que refleja la opinión mayoritaria”.

La identidad del nuevo líder, no obstante, aún no fue comunicada oficialmente. En los últimos días habían circulado distintos nombres como posibles sucesores, entre ellos Mojtaba Jamenei —hijo del líder fallecido— y Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica.

El anuncio llega mientras el país continúa bajo ataques aéreos y misiles en el marco del conflicto abierto hace poco más de una semana entre Irán, Israel y EE.UU. , que ya ha transformado la crisis regional en una guerra abierta.

Bombardeos sobre Teherán

Durante la noche del sábado al domingo, Irán sufrió algunos de los ataques más intensos desde el inicio de la ofensiva. Bombardeos israelíes y estadounidenses impactaron depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, lo que provocó incendios visibles desde distintos puntos de la capital.

Según las autoridades locales, los daños obligaron a suspender temporalmente la distribución de combustible en la ciudad.

“Debido a daños en la red de suministro, la distribución se ha interrumpido temporalmente”, explicó el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, citado por la agencia oficial IRNA. Agregó que la situación estaba siendo “resuelta”.

Dos grandes depósitos de combustible resultaron gravemente dañados y otro fue destruido en la ciudad de Karaj, a unos 50 kilómetros de la capital. Durante varias horas una densa nube de humo cubrió parte de la ciudad y el cielo nocturno se iluminó de rojo por los incendios.

Respuesta iraní en la región

Irán respondió con nuevos ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Según medios iraníes, una base logística militar de EE.UU. en Kuwait fue atacada, al igual que un hotel donde —según Teherán— se alojaba personal militar estadounidense.

Otro hotel en Baréin también fue alcanzado por un dron.

La Guardia Revolucionaria afirmó que desde el inicio de la guerra ya ha atacado más de 200 objetivos estadounidenses e israelíes en la región: alrededor del 40 % en territorio israelí y el 60 % contra instalaciones militares de EE.UU.

Un portavoz del cuerpo militar sostuvo que uno de los objetivos de estas operaciones es destruir sistemas de radar para “cegar” a los ejércitos de Israel y EE.UU.

Además, el mismo organismo aseguró que Irán está en condiciones de sostener “al menos seis meses de guerra intensa” contra ambos países.

Víctimas y daños

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas afirmó que al menos 1.332 personas han muerto en el país desde el inicio de las hostilidades, aunque la cifra no ha podido ser verificada de forma independiente.

Entre las víctimas figuran 175 estudiantes y miembros del personal de una escuela de niñas en Minab, en el sur del país, que fue alcanzada durante un ataque.

El balance probablemente no incluye las bajas militares de la Guardia Revolucionaria ni de otras fuerzas iraníes.

La guerra entra en una fase incierta

A poco más de una semana del inicio de la ofensiva, la guerra se ha extendido por toda la región y plantea crecientes interrogantes políticos y económicos.

En EE.UU., el presidente Donald Trump enfrenta presiones internas mientras intenta transformar la campaña militar en una victoria estratégica. Aunque gran parte de su base política continúa respaldando la ofensiva, algunos sectores del movimiento republicano cuestionan el riesgo de una guerra prolongada en Medio Oriente.

“El pueblo estadounidense no está interesado en repetir los errores de Irak y Afganistán”, afirmó el estratega republicano Brian Darling.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre los objetivos del conflicto. En distintos momentos insinuó un cambio de régimen en Teherán, alentó a grupos opositores dentro de Irán y llegó a exigir públicamente la “rendición incondicional” del país.

Por ahora, las bajas estadounidenses siguen siendo limitadas —seis militares muertos—, pero analistas advierten que un aumento de las víctimas podría alterar el apoyo político a la guerra dentro de EE.UU.

El petróleo como punto crítico

Otro factor de preocupación es el impacto económico del conflicto.

El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto de tensión clave. El tráfico de petroleros se ha reducido drásticamente desde el inicio de las hostilidades.

Especialistas advierten que una interrupción prolongada del flujo energético podría provocar fuertes repercusiones en los mercados internacionales y presionar aún más los precios de la energía.

Según Josh Lipsky, del Atlantic Council, el impacto económico de la guerra “parece no haber sido previsto en su totalidad” por la administración estadounidense.

La duración del conflicto sigue siendo una incógnita. Trump ha señalado que la campaña podría durar “cuatro o cinco semanas o lo que sea necesario”, pero aún no ha detallado cuál sería el escenario posterior.

Mientras tanto, con la sucesión del líder supremo aún sin nombre público y los bombardeos continuando, Irán atraviesa uno de los momentos más delicados desde la revolución de 1979.

FUENTE:RFI