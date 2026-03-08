  • Cotizaciones
    domingo 08 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Irán define sucesor de Jamenei mientras la guerra con Estados Unidos e Israel golpea Teherán y escala en la región

    La Asamblea de Expertos asegura que ya eligió al nuevo líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei, pero mantiene su nombre en secreto mientras continúan los bombardeos y crece la tensión regional

    Vehículos circulan por una autopista junto a una estatua conmemorativa de guerra y una valla publicitaria que representa al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque aéreo el 28 de febrero, con columnas de humo negro en Teherán el 8 de marzo de 2026.

    Vehículos circulan por una autopista junto a una estatua conmemorativa de guerra y una valla publicitaria que representa al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque aéreo el 28 de febrero, con columnas de humo negro en Teherán el 8 de marzo de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La República Islámica de Irán aseguró este domingo que ya tiene nuevo líder supremo para reemplazar al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en los primeros ataques de la ofensiva lanzada por Estados Unidos (EE.UU.) e Israel. Sin embargo, en medio de la guerra que sacude a Oriente Medio, las autoridades iraníes decidieron mantener en reserva el nombre del sucesor.

    El anuncio lo realizó Mohsen Heydari, miembro de la Asamblea de Expertos —el órgano religioso y político encargado de designar al máximo líder del país— y representante de la provincia de Juzestán. Según explicó, los 88 integrantes del organismo llegaron a un consenso sobre el candidato.

    Leé además

    Tom Cruise aparece en el video montado por la Casa Blanca para presentan la guerra con Irán.
    Estados Unidos

    Críticas a la Casa Blanca por videos que mezclan ataques a Irán con estética de videojuegos y cine
    Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca, 6 de febrero de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump dice que Irán “será golpeado muy duramente hoy” y amenaza con ampliar objetivos

    “Se ha determinado al candidato más idóneo, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos”, afirmó Heydari, citado por la agencia iraní ISNA. “Se ha alcanzado una opinión firme que refleja la opinión mayoritaria”.

    La identidad del nuevo líder, no obstante, aún no fue comunicada oficialmente. En los últimos días habían circulado distintos nombres como posibles sucesores, entre ellos Mojtaba Jamenei —hijo del líder fallecido— y Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica.

    El anuncio llega mientras el país continúa bajo ataques aéreos y misiles en el marco del conflicto abierto hace poco más de una semana entre Irán, Israel y EE.UU., que ya ha transformado la crisis regional en una guerra abierta.

    Embed - Guerra en Irán: Israel ataca refinerías y depósitos de petróleo iraníes • FRANCE 24 Español

    Bombardeos sobre Teherán

    Durante la noche del sábado al domingo, Irán sufrió algunos de los ataques más intensos desde el inicio de la ofensiva. Bombardeos israelíes y estadounidenses impactaron depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, lo que provocó incendios visibles desde distintos puntos de la capital.

    Según las autoridades locales, los daños obligaron a suspender temporalmente la distribución de combustible en la ciudad.

    “Debido a daños en la red de suministro, la distribución se ha interrumpido temporalmente”, explicó el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, citado por la agencia oficial IRNA. Agregó que la situación estaba siendo “resuelta”.

    Dos grandes depósitos de combustible resultaron gravemente dañados y otro fue destruido en la ciudad de Karaj, a unos 50 kilómetros de la capital. Durante varias horas una densa nube de humo cubrió parte de la ciudad y el cielo nocturno se iluminó de rojo por los incendios.

    Respuesta iraní en la región

    Irán respondió con nuevos ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Según medios iraníes, una base logística militar de EE.UU. en Kuwait fue atacada, al igual que un hotel donde —según Teherán— se alojaba personal militar estadounidense.

    Otro hotel en Baréin también fue alcanzado por un dron.

    La Guardia Revolucionaria afirmó que desde el inicio de la guerra ya ha atacado más de 200 objetivos estadounidenses e israelíes en la región: alrededor del 40 % en territorio israelí y el 60 % contra instalaciones militares de EE.UU.

    Un portavoz del cuerpo militar sostuvo que uno de los objetivos de estas operaciones es destruir sistemas de radar para “cegar” a los ejércitos de Israel y EE.UU.

    Además, el mismo organismo aseguró que Irán está en condiciones de sostener “al menos seis meses de guerra intensa” contra ambos países.

    Embed - Aumenta cifra de fallecidos en Líbano por ataques israelíes contra Hezbolá

    Víctimas y daños

    El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas afirmó que al menos 1.332 personas han muerto en el país desde el inicio de las hostilidades, aunque la cifra no ha podido ser verificada de forma independiente.

    Entre las víctimas figuran 175 estudiantes y miembros del personal de una escuela de niñas en Minab, en el sur del país, que fue alcanzada durante un ataque.

    El balance probablemente no incluye las bajas militares de la Guardia Revolucionaria ni de otras fuerzas iraníes.

    La guerra entra en una fase incierta

    A poco más de una semana del inicio de la ofensiva, la guerra se ha extendido por toda la región y plantea crecientes interrogantes políticos y económicos.

    En EE.UU., el presidente Donald Trump enfrenta presiones internas mientras intenta transformar la campaña militar en una victoria estratégica. Aunque gran parte de su base política continúa respaldando la ofensiva, algunos sectores del movimiento republicano cuestionan el riesgo de una guerra prolongada en Medio Oriente.

    “El pueblo estadounidense no está interesado en repetir los errores de Irak y Afganistán”, afirmó el estratega republicano Brian Darling.

    Trump ha enviado señales contradictorias sobre los objetivos del conflicto. En distintos momentos insinuó un cambio de régimen en Teherán, alentó a grupos opositores dentro de Irán y llegó a exigir públicamente la “rendición incondicional” del país.

    Por ahora, las bajas estadounidenses siguen siendo limitadas —seis militares muertos—, pero analistas advierten que un aumento de las víctimas podría alterar el apoyo político a la guerra dentro de EE.UU.

    Embed - Guerra en Medio Oriente: varios países ya sienten las repercusiones en el precio del combustible

    El petróleo como punto crítico

    Otro factor de preocupación es el impacto económico del conflicto.

    El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto de tensión clave. El tráfico de petroleros se ha reducido drásticamente desde el inicio de las hostilidades.

    Especialistas advierten que una interrupción prolongada del flujo energético podría provocar fuertes repercusiones en los mercados internacionales y presionar aún más los precios de la energía.

    Según Josh Lipsky, del Atlantic Council, el impacto económico de la guerra “parece no haber sido previsto en su totalidad” por la administración estadounidense.

    La duración del conflicto sigue siendo una incógnita. Trump ha señalado que la campaña podría durar “cuatro o cinco semanas o lo que sea necesario”, pero aún no ha detallado cuál sería el escenario posterior.

    Mientras tanto, con la sucesión del líder supremo aún sin nombre público y los bombardeos continuando, Irán atraviesa uno de los momentos más delicados desde la revolución de 1979.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Inddhh

    Inddhh exige el cierre inmediato del antiguo centro Tribal del INAU por “violencia institucional exponencial”

    Por Lucía Cuberos
    Primer año de gobierno

    Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

    Por Guillermo Draper
    Función pública

    Jutep falló en contra de exministra Azucena Arbeleche por exoneraciones a empresa donde trabaja su esposo

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage