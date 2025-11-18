  • Cotizaciones
    Archivos de Jeffrey Epstein: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba publicación y proyecto va al Senado

    La Cámara de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría divulgar archivos sobre Epstein tras el giro de Trump, mostrando tensiones en el Partido Republicano

    Los representantes Ro Khanna, Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene participaron en una conferencia de prensa en el Capitolio sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, 18 de noviembre de 2025.

    Los representantes Ro Khanna, Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene participaron en una conferencia de prensa en el Capitolio sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, 18 de noviembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes por 427 votos a favor y solo 1 en contra la publicación de los archivos gubernamentales sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    La decisión se produjo después de que el presidente Donald Trump retirara su oposición a la divulgación, evidenciando tensiones internas en el Partido Republicano mientras los legisladores buscan respuestas para más de 1.000 presuntas víctimas.

    Leé además

    Jeffrey Epstein en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York el 28 de marzo de 2017.
    Estados Unidos

    Trump cambia de postura y respalda una votación para liberar los archivos de Epstein

    Por RFI
    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio en Londres
    Estados Unidos

    Difunden emails atribuidos a Epstein en los que afirma que Trump “estuvo horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual

    Por RFI

    El único voto en contra fue del representante Clay Higgins, republicano de Luisiana y ferviente partidario de Trump, quien también preside un subcomité que solicitó una citación judicial al Departamento de Justicia para obtener los archivos.

    Contenido de los archivos y promesas de transparencia

    La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein obliga a la publicación de documentos no clasificados que detallan la investigación sobre las operaciones de Epstein y su muerte en prisión, dictaminada como suicidio.

    Legisladores destacan que el público merece respuestas sobre un caso con cientos de víctimas, mientras Trump asegura que los archivos revelarán conexiones de demócratas poderosos con Epstein.

    Embed - Trump cambia de postura y pide difusión de archivos Epstein • FRANCE 24 Español

    Conflicto político y divisiones republicanas

    El cambio de postura de Trump marca una rara ocasión en la que una revuelta de sus aliados lo ha obligado a actuar.

    Líderes republicanos intentaron bloquear la votación, pero todos los demócratas y cuatro republicanos firmaron una “petición de desestimación”, procedimiento que llevó el proyecto de ley al pleno de la Cámara en contra del liderazgo.

    Reacciones de sobrevivientes y escrutinio público

    Supervivientes de Epstein expresaron escepticismo sobre los motivos de Trump. Haley Robson, quien fue reclutada por Epstein a los 16 años, dijo: “No puedo evitar ser escéptica sobre cuáles son las intenciones. Estoy traumatizada; no soy tonta”.

    Próximos pasos

    Tras la votación, se espera que el Senado apruebe rápidamente el proyecto de ley y lo envíe al presidente. Sin embargo, la publicación de nuevas revelaciones podría demorarse, ya que el Departamento de Justicia puede retener información si su divulgación pone en riesgo investigaciones activas.

    Embed - Polémica estatua de Trump y Epstein en Washington reaviva debate por archivos secretos

    El trasfondo de la polémica

    Epstein se enfrentaba a un juicio federal por una supuesta red de tráfico sexual de menores en el momento de su muerte, tras una condena en 2008 por captar a una menor para prostitución.

    Durante años, el movimiento de derecha de Trump promovió teorías sobre un encubrimiento gubernamental.

    La Casa Blanca intentó recientemente bloquear la votación, incluso retirando el apoyo de Trump a Marjorie Taylor Greene, una de sus aliadas más cercanas.

    La verdadera prueba

    “La verdadera prueba será: ¿publicará el Departamento de Justicia los archivos? ¿O permanecerá todo envuelto en investigaciones?”, dijo Robson en la conferencia de prensa previa a la votación.

    FUENTE:FRANCE24

