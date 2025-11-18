Archivos de Jeffrey Epstein: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba publicación y proyecto va al Senado

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes por 427 votos a favor y solo 1 en contra la publicación de los archivos gubernamentales sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La decisión se produjo después de que el presidente Donald Trump retirara su oposición a la divulgación, evidenciando tensiones internas en el Partido Republicano mientras los legisladores buscan respuestas para más de 1.000 presuntas víctimas.

Estados Unidos Difunden emails atribuidos a Epstein en los que afirma que Trump “estuvo horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual

Estados Unidos Trump cambia de postura y respalda una votación para liberar los archivos de Epstein

El presidente había ejercido presión sobre sus aliados en el Congreso para bloquear la publicación de los documentos, pero finalmente cedió cuando quedó claro que gran parte de su partido estaba dispuesto a desafiarlo .

El único voto en contra fue del representante Clay Higgins, republicano de Luisiana y ferviente partidario de Trump, quien también preside un subcomité que solicitó una citación judicial al Departamento de Justicia para obtener los archivos.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein obliga a la publicación de documentos no clasificados que detallan la investigación sobre las operaciones de Epstein y su muerte en prisión, dictaminada como suicidio.

Legisladores destacan que el público merece respuestas sobre un caso con cientos de víctimas, mientras Trump asegura que los archivos revelarán conexiones de demócratas poderosos con Epstein.

Embed - Trump cambia de postura y pide difusión de archivos Epstein • FRANCE 24 Español

Conflicto político y divisiones republicanas

El cambio de postura de Trump marca una rara ocasión en la que una revuelta de sus aliados lo ha obligado a actuar.

Líderes republicanos intentaron bloquear la votación, pero todos los demócratas y cuatro republicanos firmaron una “petición de desestimación”, procedimiento que llevó el proyecto de ley al pleno de la Cámara en contra del liderazgo.

Reacciones de sobrevivientes y escrutinio público

Supervivientes de Epstein expresaron escepticismo sobre los motivos de Trump. Haley Robson, quien fue reclutada por Epstein a los 16 años, dijo: “No puedo evitar ser escéptica sobre cuáles son las intenciones. Estoy traumatizada; no soy tonta”.

Próximos pasos

Tras la votación, se espera que el Senado apruebe rápidamente el proyecto de ley y lo envíe al presidente. Sin embargo, la publicación de nuevas revelaciones podría demorarse, ya que el Departamento de Justicia puede retener información si su divulgación pone en riesgo investigaciones activas.

Embed - Polémica estatua de Trump y Epstein en Washington reaviva debate por archivos secretos

El trasfondo de la polémica

Epstein se enfrentaba a un juicio federal por una supuesta red de tráfico sexual de menores en el momento de su muerte, tras una condena en 2008 por captar a una menor para prostitución.

Durante años, el movimiento de derecha de Trump promovió teorías sobre un encubrimiento gubernamental.

La Casa Blanca intentó recientemente bloquear la votación, incluso retirando el apoyo de Trump a Marjorie Taylor Greene, una de sus aliadas más cercanas.

La verdadera prueba

“La verdadera prueba será: ¿publicará el Departamento de Justicia los archivos? ¿O permanecerá todo envuelto en investigaciones?”, dijo Robson en la conferencia de prensa previa a la votación.

FUENTE:FRANCE24