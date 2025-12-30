Victorias de Josefina Aguerre y Aparicio López en el Torneo Clausura del Club de Golf del Uruguay

Luego de nueve meses de intensa actividad iniciada a mediados de marzo con la disputa del Torneo Apertura, el Club de Golf del Uruguay cerró la temporada oficial de campeonatos con la tradicional Fiesta del Golfista por la Copa Freixenet. El certamen reunió a casi 300 golfistas, lo que llevó a que el torneo se disputara en tres días para que todos los inscriptos pudieran participar.

La Fiesta del Golfista, también conocida como Torneo Clausura, tiene un historial de más de cuatro décadas y es un campeonato muy especial dentro del calendario. Lo distinguen características como la gran cantidad de categorías en juego, además de los numerosos premios y sorteos que se llevan a cabo en la ceremonia de clausura, en un clima de diversión y gran camaradería.

En el plano deportivo, las victorias en las principales categorías correspondieron a dos jóvenes golfistas: Josefina Aguerre y Aparicio López. En el torneo simultáneo que se disputa por parejas, los hermanos Juan Ignacio y Martín Silveira fueron los ganadores de la categoría general.

El Club de Golf del Uruguay comenzará en las próximas semanas un período de obras en su cancha. Los trabajos previstos incluyen el cambio de carpeta en algunos greens y la nivelación de tees, tanto de damas como de caballeros, entre otras modificaciones ya definidas, que se concretarán durante los meses de verano.

La extensa temporada desarrollada por la institución en 2025 estuvo marcada por la participación de una gran cantidad de golfistas en los torneos realizados y por las muy buenas condiciones en las que se presentó la cancha. El punto más importante del calendario fue, por la jerarquía y tradición del certamen, la disputa de la 92ª edición del Abierto Ciudad de Montevideo , certamen insignia del Club de Golf.

La voz de los campeones

Josefina Aguerre, con sus jóvenes 14 años, se ha convertido en una de las principales figuras del golf femenino de nuestro país. En el 2023, con 12 años, ganó su primera Fiesta del Golfista y se convirtió en la golfista más joven en obtener el título. A los 14 vuelve a repetir el triunfo con un muy buen score de 147 golpes para los 36 hoyos.

“Estoy muy contenta. Jugué dos buenas vueltas y eso es importante en un torneo como el Clausura. Estaba un poco nerviosa en la segunda vuelta porque quedé primera tras los 18 hoyos. Por suerte pude controlar los nervios y jugar tranquila”, dijo la ganadora a Búsqueda tras entregar su tarjeta de juego.

En un futuro cercano de la joven golfista aparece el Campeonato Sudamericano Juvenil a disputarse a mediados de marzo en Chile. Más adelante, Aguerre aspira a ganar una beca de golf para estudiar en Estados Unidos.

En tanto, Aparicio López fue el ganador de la scratch masculina con un acumulado de 152 golpes para las dos rondas. Fue su primer título en el Torneo Clausura.

López destacó de manera especial el estado de la cancha del Club de Golf del Uruguay, de la cual ya había disfrutado 15 días atrás cuando participó del Abierto Ciudad de Montevideo. “Es un verdadero espectáculo” el estado de la cancha de Punta Carretas, “jugar aquí es un verdadero lujo”, dijo el ganador a Búsqueda al finalizar la entrega de premios.

Un capitán satisfecho

El capitán del Club de Golf del Uruguay, Martín Wells, se mostró por demás satisfecho en el cierre de la temporada de torneos de la institución. En un balance general del año hizo énfasis en “lo intenso y extenso de la actividad golfística” llevada a cabo en 2025. “Un punto muy alto y por demás importante para nuestro club fue la presencia a comienzos de noviembre de ocho clubes integrantes de la Sociedad Alister MacKenzie”, dijo el directivo. El Club de Golf aspira a ingresar a esa organización. “Quedaron sumamente impresionados por la forma en que el club ha respetado los planos originales de MacKenzie a lo largo de más de nueve décadas”, agregó Wells.

El capitán mencionó como otro punto a destacar la edición del Abierto Ciudad de Montevideo. En particular, se mostró satisfecho por “la participación de más de 300 golfistas” en el certamen y por el nivel de juego, con competidores de Argentina, Brasil y Chile.

En cuanto a la próxima temporada, el directivo remarcó la importancia de reforzar los valores y la ética que encierran el deporte del golf, principalmente encarando un trabajo especial con los principiantes. Asimismo, Wells enfatizó en la importancia de llegar a un consenso de la directiva y los socios sobre el trabajo presentado por el arquitecto Mike De Vries en busca de llevar a cabo algunas de sus propuestas, respetando por sobretodo el plano original de Alister MacKenzie.