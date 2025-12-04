Aduanas asigna ítem arancelario para importar “robot humanoide”

El organismo recibió la consulta de un interesado en importar esta máquina para su venta minorista

Cuando se trata de productos nuevos para el mercado uruguayo, qué clasificación arancelaria darle al momento de realizar su importación puede ser dudoso. Fue recientemente el caso de un “robot humanoide”, que llegó a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) como consulta de un interesado en ingresar esa mercadería al país para su venta minorista y dio lugar a una resolución del organismo con la asignación del ítem 8479.89.99.00, correspondiente a “las demás” máquinas y aparatos mecánicos que tienen una función específica, no especificada en otra parte.

Según la información proporcionada por el interesado a la División Técnica Aduanera Departamento de Clasificación Arancelaria y Exoneraciones de la DNA, se trata de un “robot humanoide diseñado para aplicaciones versátiles”, como la investigación, la educación, para el desarrollo tecnológico o para aplicaciones industriales, por ejemplo. Lo describió con las siguientes características generales: 1.300 milímetros de alto, 450 milímetros de ancho y 200 milímetros de grosor; medidas de plegado, de 690 milímetros de alto, 450 milímetros de ancho y 300 milímetros de grosor; un peso de 35 kilogramos; seis grados de libertad de una sola pierna, cinco grados de libertad de un solo brazo; y tres kilogramos de carga máxima del brazo. Entre otros datos, agregó que esta máquina es alimentada por 13 pilas de cadena; CPU de alto rendimiento de ocho núcleos; wifi seis, bluetooth 5.2 y una batería inteligente de liberación rápida de 9.000 mAh con una duración de dos horas.

Screenshot 2025-12-01 at 16-04-26 dictamen.pdf La imagen del robot humanoide presentado ante la DNA para su clasificación arancelaria. DNA

“Su tecnología robótica combina un control híbrido de fuerza-posición para simular precisión humana en la manipulación de objetos; articulaciones avanzadas, con 23 grados totales de libertad (motores articulares) para movimientos precisos; manos robóticas hábiles con control de fuerza y precisión para manipulación de objetos; inteligencia artificial y aprendizaje automático de mejora continua mediante imitación y refuerzo”, añade la descripción presentada a Aduanas. Además, cuenta con sensores 3D con cámaras de profundidad y LiDAR (tecnología de teledetección que usa luz láser para medir distancias y crear modelos 3D de alta precisión del entorno) para navegación inteligente, permitiendo una interacción ambiental precisa; incluye cuatro micrófonos para una mejor captura de audio y un altavoz de 5 W para una salida de sonido clara”.