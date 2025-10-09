  • Cotizaciones
    Alquileres, mercado automotor, expectativa, inflación y ciclo económico en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Vista aérea del barrio Parque Batlle, en Montevideo.

    Pablo La Rosa-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    $ 20.852

    Leé además

    Las autoridades del MEF camino a presentar el Presupuesto en una comisión de Diputados.
    Finanzas públicas

    Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

    Por Ismael Grau
    Sede del FMI en Washington. 
    Ley de Presupuesto

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau

    En agosto, el valor en mediana de los alquileres a escala nacional se ubicó en $ 20.852, un aumento de 0,39% frente al mes previo.

    La variación interanual —respecto a agosto del 2024— fue de 5,40%.

    7.005

    En setiembre se comercializaron 7.005 vehículos cero kilómetros, un incremento del 19,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, según estadísticas de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

    Impulsadas por el crecimiento del segmento SUV, fue la primera vez en el año que las ventas mensuales superaron las 7.000 unidades.

    5,0%

    La inflación esperada por los empresarios encuestados en setiembre por el Instituto Nacional de Estadística se situó —en mediana— en 5,0% para el todo el 2025, medio punto menos que sus expectativas de un mes atrás. A su vez, para el año móvil que cerrará en agosto del 2026 proyectan una inflación del 5,4%, y del 5,5% para los 12 meses a agosto del 2027.

    Esta encuesta de expectativas empresariales es respondida por un conjunto de firmas del sector privado cuyo personal ocupado promedio en el año es de 100 o más trabajadores.

    –0,02%

    El Índice Líder del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que permite anticipar cambios en el ciclo económico, registró en setiembre una mínima variación negativa (–0,02%). Es la primera tasa de ese signo en los últimos 13 meses.

    La “desaceleración” previa y esta tasa “neutra” de setiembre “son señales de cierto enfriamiento de la economía, aunque habrá que esperar los datos de meses siguientes para verificar la tendencia”, señaló el Ceres.

    4,25%

    El Índice de Precios al Consumo tuvo una aceleración en setiembre y aumentó 0,43% con respecto al mes anterior.

    La inflación acumulada en el año fue del 3,19%, en tanto que la tasa de los últimos 12 meses bajó a 4,25%.

    4,00%

    En mediana, los analistas del mercado financiero encuestados por el Banco Central esperaban una inflación del 0,30% en setiembre, que se vio superada (0,43%).

    Para todo el 2025 su expectativa es un alza de los precios minoristas del 4,00%, y del 4,95% para el 2026.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

    Por Federico Castillo
    Tecnología

    Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad

    La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    Planta de Efice.

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Trump anuncia la inminencia de un acuerdo de paz en Gaza.
    Video

    Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron el acuerdo de la primera fase de su “plan de paz” para Gaza

    Por France 24
    En los años recientes cobraron impulso los sistemas de rotación de arroz, soja y ganado, específicamente en zonas del este.

    Informe del INIA advierte rol “clave” de diversificación productiva y un “mejor” manejo del riesgo empresarial

    Por Mauro Florentín
    Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

    Darán clase de Facultad de Psicología en la calle Tristán Narvaja en protesta por presupuesto educativo

    Por Nicolás Delgado