Alquileres, mercado automotor, expectativa, inflación y ciclo económico en Uruguay en números

Ley de Presupuesto Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

Finanzas públicas Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

En agosto, el valor en mediana de los alquileres a escala nacional se ubicó en $ 20.852, un aumento de 0,39% frente al mes previo.

La variación interanual —respecto a agosto del 2024— fue de 5,40%.

7.005

En setiembre se comercializaron 7.005 vehículos cero kilómetros, un incremento del 19,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, según estadísticas de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

Impulsadas por el crecimiento del segmento SUV, fue la primera vez en el año que las ventas mensuales superaron las 7.000 unidades.

5,0%

La inflación esperada por los empresarios encuestados en setiembre por el Instituto Nacional de Estadística se situó —en mediana— en 5,0% para el todo el 2025, medio punto menos que sus expectativas de un mes atrás. A su vez, para el año móvil que cerrará en agosto del 2026 proyectan una inflación del 5,4%, y del 5,5% para los 12 meses a agosto del 2027.

Esta encuesta de expectativas empresariales es respondida por un conjunto de firmas del sector privado cuyo personal ocupado promedio en el año es de 100 o más trabajadores.

–0,02%

El Índice Líder del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que permite anticipar cambios en el ciclo económico, registró en setiembre una mínima variación negativa (–0,02%). Es la primera tasa de ese signo en los últimos 13 meses.

La “desaceleración” previa y esta tasa “neutra” de setiembre “son señales de cierto enfriamiento de la economía, aunque habrá que esperar los datos de meses siguientes para verificar la tendencia”, señaló el Ceres.

4,25%

El Índice de Precios al Consumo tuvo una aceleración en setiembre y aumentó 0,43% con respecto al mes anterior.

La inflación acumulada en el año fue del 3,19%, en tanto que la tasa de los últimos 12 meses bajó a 4,25%.

4,00%

En mediana, los analistas del mercado financiero encuestados por el Banco Central esperaban una inflación del 0,30% en setiembre, que se vio superada (0,43%).

Para todo el 2025 su expectativa es un alza de los precios minoristas del 4,00%, y del 4,95% para el 2026.