Alquileres, venta de vehículos, términos de intercambio y expectativas de inflación en Uruguay en números

El alquiler inmobiliario promedio vigente a escala nacional se ubicó en octubre en $ 21.023.

Eso representó un aumento de 0,41% respecto a setiembre y de 5,29% en comparación con un año atrás. En ese último período, el mercado de arrendamientos de Colonia fue el que presentó el mayor incremento (7,41%).

6.483

En noviembre se comercializaron, en total, 6.483 vehículos cero kilómetro, una baja de 7,9% respecto a igual mes del 2024.

Hubo una disminución en todas las categorías; la de automóviles (2.312) superó a la de SUV (2.240) y recuperó el primer lugar en ventas.

-5,4%

En el tercer trimestre, la relación de términos de intercambio de bienes se redujo 5,4% en relación con abril-junio y aumentó 8% en la comparación interanual.

Según la Cámara de Industrias, el descenso respecto al segundo trimestre obedeció a que la caída de los precios de exportación (-8%) fue mayor que la registrada por los de importación (-2,8%).

6,0%

En noviembre, la mediana de la inflación anual esperada por el sector empresarial encuestado por el Instituto Nacional de Estadística se mantuvo en 5,0% para cuando cierre el 2025. Para los 12 meses a octubre del 2026 prevén un 6,0%, y 5,5% para el año móvil terminado un año después.