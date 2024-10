Banco de inversión: plebiscito puede “impactar profundamente el futuro económico” de Uruguay

Entrevistado por Búsqueda en mayo pasado, el economista jefe de BCP Securities, Walter Molano, tenía claro que Uruguay estaba iniciando su ciclo electoral —sin que fuera un factor de atención particular para él—, aunque la cuestión del plebiscito jubilatorio no había entrado en su radar. “No he seguido lo del plebiscito, sí estoy al tanto de las elecciones: hay algunos candidatos alineados con (José) Mujica. Como dije antes, Uruguay es un país que muestra que puede ir a la izquierda o a la derecha… ¡Si pudo sobrevivir Mujica! No veo ningún problema con los candidatos”, aseguró entonces.