Las estrategias de “supervivencia” de los bancos en Uruguay: captar más clientes o achicarse

En Uruguay, donde la población “no crece” porque las defunciones superan a los nacimientos y la inmigración “tampoco mueve la aguja”, y donde, además, la economía se expande a una tasa media cercana al 1% anual, resulta natural que su sistema bancario tienda a reestructurarse, proceso que viene desarrollándose desde hace más de medio siglo. Sin embargo, las estrategias de supervivencia desplegadas por las instituciones frente a esa realidad son distintas: unas cierran sucursales y reducen su plantilla, y otras apuestan por aumentar la clientela y adoptar tecnologías que bajan los costos.

Ese es el panorama del sector bancario uruguayo que describe en diálogo con Búsqueda el español Alberto Charro, quien hace seis años está al frente de la filial local de BBVA.

“En Uruguay no tienes ni el plus demográfico ni el plus económico, y, además, es un país donde la mayor parte de la población está bancarizada. En otros países de América del Sur, donde hay plus demográfico, las economías crecen mucho —aunque hay momentos en que surfean— y la población está poco bancarizada, se te meten centenares, millones de personas todos los años al mercado. “Aquí no, aquí es mucho más estable y, además, tenemos un sector financiero que, en términos de cumplimiento normativo y calidad de competencia”, es comparable al de plazas europeas, comenta a modo de diagnóstico.

Siguiendo con ese análisis, agrega: “Tampoco llama la atención en la competencia bancaria que tienes en Uruguay. En otros países de América del Sur, donde hay bancos locales que normalmente son menos eficientes que los internacionales (…). Aquí no hay locales, está el Banco República, que tiene muchas especificidades, tiene mucho mercado cautivo, tiene muchos privilegios constitucionales —datos con los que hay que vivir—, igual que con las empresas públicas y otros temas de licitaciones, ahí Uruguay no es tan europeo. (…) Los competidores —Santander, Itaú, Scotia— son bancos internacionales muy buenos, con mucha solidez, con un cumplimiento normativo muy potente y con unas capacidades de producto importantes. Entonces, la competencia es más compleja”. Con estas características, el mercado “no crece” y la “fuerte competencia de los bancos internacionales, más el regulador”, llevan a “bajar el coste de los productos, a veces porque el regulador te lo manda o porque la competencia te lleva a ello. Te encuentras con un mercado finito y encima tienes a las fintech, que van comiendo trozos interesantes de la cadena de valor”. Por todo eso, sintetiza, “si miras la evolución subyacente del mercado bancario, quitándole los elementos puntuales como la rentabilidad del exceso de liquidez en dólares, va reduciéndose, ¡es matemática! No hay más clientes, cada vez se paga menos por los productos (financieros) y se va reduciendo”.

Si los ingresos de los bancos enfrentan la restricción de una población estancada, por el lado de los gastos la ecuación tampoco resulta fácil. “Agarras el sector completo de Uruguay y un número a ojo, 80%, una gran mayoría de los gastos de la banca son remuneraciones. Entonces, si no varía la estructura, o sea, si no varían los costes del sistema y se reduce el ingreso, ¿a dónde nos lleva eso?”, plantea. Y se responde, señalando que periódicamente el empleo “va reduciéndose a medida que la banca se hace más eficiente, automatiza, digitaliza. Y eso es bueno para el país, porque la cantidad de dinero que los uruguayos dedican a pagarnos a los bancos es cada vez menor, con lo cual cada vez les costamos menos a una empresa o a una familia. Pero a nivel de sistema, eso hace que se vaya reduciendo, y se está viendo hace 60 años”.