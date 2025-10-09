  • Cotizaciones
    “Caja de profesionales”: directorio dice que su gestión es “proactiva y diligente”, ante crítica de jerarca

    Luego de discutir la posibilidad de una demanda por difamación o un pedido de pruebas, las autoridades de la institución paraestatal decidieron rechazar “de forma categórica” las declaraciones del director de Seguridad Social en una carta al director de Búsqueda

    Sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

    Sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) respondió a las declaraciones del director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Leonardo Di Doménico, en las que las acusaba de “mala praxis”.

    En una misiva para la sección Cartas al Director de Búsqueda que se publica en esta edición, la institución paraestatal resolvió rechazar “de forma categórica las acusaciones” del jerarca. También lamentó “profundamente” la generación de un debate público que “carece de evidencia y respaldo técnico”.

    “La gestión de la caja es proactiva y diligente” y “ha suministrado toda la información técnica y económica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Parlamento”, además de “propuestas varias” y “decisiones acordes a las urgencias de la hora”, señala el directorio en la carta.

    Con esa declaración, las autoridades de la CJPPU pretenden “dar por terminada” una “innecesaria polémica”.

    En una entrevista con Búsqueda publicada a fines de agosto, Di Doménico había señalado que las autoridades de la “caja de profesionales” incurrían en “mala praxis desde el punto de vista de la organización”, puesto que no cuentan con un gerente general. También dijo que les faltaba “proactividad” y que continúan “en la misma inercia de antes de la ley” votada este año en el Parlamento, que evitó lo que era una inminente cesación de pagos.

    Extenso debate

    El acta de una sesión extraordinaria del 8 de setiembre reflejó un extenso debate entre los integrantes del directorio. El director Roberto Long recordó la reunión informal con Di Doménico que tuvo lugar dos días antes de la publicación de las declaraciones en Búsqueda, y observó que “la coincidencia entre ambos eventos sugiere una postura institucional del Poder Ejecutivo que se ha vuelto más “confrontacional”.

    En esa sesión se manejó la idea de encomendar al área Jurídica un análisis para resolver la posibilidad de iniciar una demanda por difamación o calumnias al jerarca del MTSS. “Estas afirmaciones, sin pruebas, (...) nos agravian y deben ser consideradas en el marco de lo legal”, continuó Long. “Sin dudas hay difamación, injurias, daños y perjuicios al accionar de cada uno de nosotros”, coincidió el director Blauco Rodríguez.

    La otra opción manejada fue la publicación de un comunicado oficial “solicitando al señor Di Doménico que presente las pruebas que respalden sus afirmaciones”. De hecho, un borrador de ese comunicado, recogido esta semana por El País, incluía en su redacción que “en aras de la verdad y la transparencia que debe caracterizar a la función pública (se pide que Di Doménico) presente la evidencia que respalde sus acusaciones de ‘mala praxis’”.

    Sin embargo, las autoridades de la caja desistieron de esos caminos y optaron por enviar la carta a Búsqueda.

    “Queremos construir”

    Consultado por Búsqueda, el presidente de la CJPPU, Daniel Alza, dijo que todas las semanas mantiene contacto con Di Doménico porque es su “contraparte” para el contacto directo con el Poder Ejecutivo, y aunque “en algunos puntos” tienen “diferencias”, su relación “es la misma” que antes de sus declaraciones públicas de agosto.

    El director nacional de Seguridad Social presidirá la Comisión de Expertos creada por la Ley 20.410 para discutir nuevas reestructuras de la caja. A título personal, para Alza eso no significa “ningún problema” mientras “el diálogo sea constructivo”. Agregó: “Queremos construir, ese es mi diálogo”.

