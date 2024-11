Caja de Profesionales quiere negociar su reforma con Orsi en la transición; avanzan refinanciaciones

El actual Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) asumió en diciembre de 2021 con la intención de apurar una reforma del instituto para obtener dinero. “Necesitamos empezar a cobrar ya ”, alertó entonces la presidenta Virginia Romero . La intención inicial de las autoridades era que hubiera un aumento en la tasa de aporte de los trabajadores, una contribución de los pasivos y una cuota para los profesionales que declaran no ejercicio.

Las propuestas iniciales eran rechazadas por colectivos de afiliados e incluso los profesionales que no ejercen se organizaron en grupo para rechazar la propuesta. El anteproyecto de ley —que tenía que pasar por el Poder Ejecutivo— tuvo varias modificaciones y su redacción corría contrarreloj. De un lado, estaba la urgencia constitucional: la propuesta debía ser aprobada antes del 27 de octubre de 2023 para establecer los cambios que pretendía. Por otro, estaba la prisa que marcan las proyecciones financieras del instituto: las reservas se agotan en 2025.

El gobierno envió el proyecto de ley al Parlamento al límite del plazo y, en su trámite parlamentario, no encontró los votos necesarios para ser aprobado. De antemano, Cabildo Abierto había planteado que no estaba dispuesto a votar una “contribución” —una especie de impuesto— de los jubilados y el Frente Amplio tampoco dio su respaldo. La propuesta, por tanto, naufragó.

El deterioro financiero de la CJPPU se arrastra desde hace tiempo, pero en los últimos años se ha convertido en una bomba a punto de explotar. El instituto tiene ingresos mensuales por el equivalente a US$ 37 millones y paga pasividades por US$ 44 millones. Para cubrir ese déficit mensual de US$ 7 millones, debe vender sus reservas. Y este patrimonio, sin embargo, se agotará en junio de 2025, según han dicho sus autoridades.