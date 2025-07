Cantidad de empresas monotributistas siguió creciendo en 2024 y superaron las 60.000

El régimen

El Monotributo fue creado por una ley de 2001 para la actividad comercial que se desarrolla en la vía pública. Otra norma de 2006 y decretos posteriores sustituyeron y modificaron este tributo, ampliando el número de actividades incluidas. Funciona como un régimen simplificado y optativo para emprendimientos de reducida dimensión económica, abarcando aquellos desarrollados en la vía pública y en espacios públicos, como también en pequeños locales. Concentra en un único tributo las contribuciones especiales de seguridad social al BPS y los impuestos nacionales vigentes a la Dirección General Impositiva-DGI (excluidos los que gravan las importaciones).

Tienen derecho a aportar como monotributistas las empresas unipersonales, incluidas aquellas en las que el titular ejerza la actividad con su cónyuge o concubino colaborador, siempre que no tengan más de un dependiente. También las sociedades de hecho integradas por un máximo de dos socios, sin dependientes, o integradas por familiares, con hasta un cuarto grado de consanguinidad o un segundo de afinidad, siempre que el número de socios no supere a tres y la sociedad no tenga dependientes. Los jubilados también pueden ser monotributistas, cuando la actividad no sea la que dio origen a su pasividad.

Por su lado, el Monotributo Social o Mides, creado por una ley de 2011, es un tributo único que pagan las personas que integran hogares por debajo de la línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad social, que producen y/o comercializan cualquier tipo de bienes o prestan cualquier tipo de servicios (excepto servicio doméstico y construcción). Al igual que sucede con el régimen general, sustituye las contribuciones a BPS y DGI y cualquier otro impuesto nacional vigente (salvo el de la importaciones).

Estas contribuciones especiales por Monotributo se realizan sobre un ficto mensual de cinco Bases Fictas de Contribución ($ 8.191,75 a valores de 2024).

Sectores y departamentos

Las tareas más frecuentes desarrolladas por las empresas monotributistas —del régimen general y Mides— están vinculadas a la actividad de “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y de las motocicletas”; las 25.778 de estos sectores que había en diciembre pasado representaban cuatro de cada 10 monotributistas. Había, además, 10.831 de “otras actividades de servicio” y 7.558 de la “industria manufacturera”.

Según el informe del BPS, la cantidad de empresas que realizaron algún pago por Monotributo creció casi 14 veces en el período 2007-2024, mientras el monto recaudado por este impuesto —a valores constantes de diciembre de 2024 por el Índice de Precios al Consumo— se incrementó en menor proporción (11 veces). De esa forma, la recaudación promedio por empresa disminuyó casi un 20%.

En Montevideo, Canelones y Maldonado se concentra más de la mitad de las empresas monotributistas (53,2% del total). Sin embargo, es en los departamentos del norte y limítrofes donde su proporción respecto a las unipersonales y sociedades de hecho (de Industria y Comercio) es mayor.

Un informe de 2023 de la Organización Internacional del Trabajo que analizó el régimen de monotributo uruguayo señaló que se trata de una iniciativa “relativamente exitosa” a la hora de regularizar el trabajo informal, si bien es “posible” que se consolide un “‘régimen de seguridad social de segunda’ con menores beneficios y condiciones que no ayudan necesariamente a superar la precariedad laboral”.