Citibank sobre Uruguay: macroeconomía “sana” y “tareas pendientes” para desarrollarse

Para el banco estadounidense Citibank , Uruguay “es quizás el país más estable y predecible de la región, con instituciones sólidas, una macroeconomía ordenada y un consenso político y social, inusual en la región, que diluye la probabilidad de conflictos paralizantes para quien gobierna”. Eso es lo positivo.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Del otro lado, lo negativo es que tiene una “población que no crece, un bajo nivel de inversión, un gasto público inelástico a la baja y unas regulaciones obsoletas” que “parecen obstaculizar el salto de productividad necesario para lograr el desarrollo sostenible que buscan sus líderes”.

Sistema financiero “Banco puente”, una alternativa para la resolución de crisis en los planes de la Copab

Esa moneda de dos caras la expuso en un reciente análisis sobre Uruguay al que accedió Búsqueda . Desde el título, Citi habla de una macroeconomía “sana” y de “tareas pendientes” para avanzar en la escala de desarrollo.

“Uruguay posee una sólida base macroeconómica, pero tiene tareas pendientes en el ámbito microeconómico”, recalca, y agrega que “existe una fuerte coincidencia entre sus líderes en la decisión de convertir a Uruguay en un país desarrollado”.

El análisis menciona que, según la teoría económica, el crecimiento de las naciones se explica por la oferta agregada, es decir, la inversión, la infraestructura, el aumento del capital físico y humano (educación) y la productividad resultante de la combinación de todo lo anterior. “Esta última variable es mucho más relevante y necesaria en un país donde la población no solo no crece y se mantiene estable en 3,5 millones de habitantes, sino que también comienza a percibir un envejecimiento poblacional típico de los países europeos, lo que representa un obstáculo adicional para el ansiado salto de competitividad”.

Además, la inversión en Uruguay es “baja” —rondando el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio en los últimos años— y “esporádica”, dependiendo principalmente de un sector como las plantas de celulosa o de una actividad como el turismo, que a su vez es “muy vulnerable a la volatilidad cambiaria en Argentina”.

Menciona la “alta dolarización” de la economía como una debilidad para la economía.

“A pesar de las recientes ganancias de productividad, los niveles actuales de Uruguay apenas igualan los de hace 70 años, lo que refleja el estancamiento de América Latina en las últimas décadas. Sin embargo, la solidez de las instituciones y la experiencia económica de sus funcionarios sugieren un crecimiento futuro de la productividad. Para acelerar el desarrollo, Uruguay busca aprovechar la inteligencia artificial, impulsar el crédito local, reducir las vulnerabilidades externas, diversificar la inversión, flexibilizar las políticas de empleo y migración, disminuir la intervención estatal en infraestructura y alcanzar una meta de inflación anual estable del 3%. Lo bueno de la lista anterior es que todo está en la agenda de sus autoridades”.

De hecho, el banco estadounidense indica que, tras las elecciones del 2024, el “gobierno de izquierda del presidente (Yamandú) Orsi” reemplazó a la administración “pro mercado de (Luis) Lacalle Pou”. Ello “generó cierta preocupación —que rápidamente se disipó— sobre un posible cambio en la política económica, pero el riesgo soberano ahora es menor que entonces”.

“No news for now”

Los analistas de Citibank se detienen luego en la cuestión fiscal, uno de los aspectos más desafiantes de la macroeconomía uruguaya. Alude en ese punto al plan de consolidación o ajuste —por la vía impositiva— delineado por el gobierno.

Señalan que el “elevado gasto público” es “otro motivo de preocupación, ya que probablemente alcanzará el 4,2% del PIB en 2025, ya que afecta la sostenibilidad” futura de la deuda pública. “Si bien el plan quinquenal incluye una estrategia de reducción, esto se explica por el aumento de impuestos” y una mayor eficiencia en la recaudación; “en cuanto al gasto público, no hay novedades por ahora”, enfatiza.