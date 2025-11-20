  • Cotizaciones
    “Banco puente”, una alternativa para la resolución de crisis en los planes de la Copab

    La Corporación de Protección del Ahorro Bancario, a cargo del seguro de depósitos, busca discretamente hacerse más conocida; “en tiempos de paz” en el sistema es complicado realizar campañas públicas, dice su presidente

    Sede en Ciudad Vieja del antiguo Banco Caja Obrera, quebrado en la crisis de 2002.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Hace poco, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) publicó una convocatoria para cubrir un cargo en la subgerencia de Resolución Bancaria y empezó a recibir llamados de personas preguntando, intranquilas: “¿Qué está pasando?, ¿hay algún problema?”, relató el presidente de ese organismo, Daniel Dominioni.

    Un “problema grande” para la Copab es el “poco conocimiento” que existe sobre la entidad, cuando sería “importante que la gente sepa que existe y crea en el seguro” de depósitos que se encarga de gestionar, agregó al exponer en un seminario organizado el miércoles 12 por la propia institución. Ese evento es una de las acciones tomadas para darse a conocer, aunque tiene 16 años de existencia. Unas semanas antes había convocado a periodistas para darle difusión a lo que hace.

    Son iniciativas comunicacionales discretas, porque el “negocio (bancario) es sumamente sensible a las señales”, explicó Dominioni, un exfuncionario del Banco Central (BCU), donde originalmente se alojó el embrión institucional que luego dio lugar a la Copab. Por eso, la “campaña para darle mayor visibilidad debe ser con mesura”, dijo, y reforzó la idea: “En tiempos de paz, también es complicado salir masivamente” a comunicar qué rol juega la entidad.

    La Copab tiene dos cometidos principales: gestionar el seguro de depósitos —actualmente de unos US$ 1.300 millones— que, ante la quiebra de una institución de intermediación financiera, está disponible para respaldar saldos por hasta ciertos montos (250.000 unidades indexadas o US$ 10.000); ante una situación de ese tipo, también debe buscar una solución, como la venta en partes o toda de la entidad en crisis. Sobre ese último punto, Dominioni comunicó una novedad: “Estamos estudiando la posibilidad de incorporar en el cuerpo de normas algunas herramientas de solución adicional, como son los bancos puentes o los mecanismos de bail in, que están en los seguros de todo el mundo”.

    “Banco puente”

    Consultados por Búsqueda, Dominioni y el gerente general de la Copab, Gabriel Lemus, explicaron sobre la figura del “banco puente” que en algunos escenarios de resolución, cuando la quiebra de una entidad se da en un contexto de crisis económica, o hay ausencia temporal de compradores, o hay posibilidades de contagio al resto del sistema, o la entidad es “sistémica”, o tiene funciones críticas para el sistema financiero (entre otros motivos), “puede no ser lo más conveniente realizar la liquidación” en ese momento. Podría ser recomendable esperar a que las condiciones de la economía mejoren (por ejemplo, que las garantías del banco recuperen valor, las perspectivas de repago de los clientes se recompongan, aparezcan nuevos compradores, etcétera); para ello, se transfiere la institución fallida a un banco nuevo, transitorio, bajo la administración de la autoridad de resolución para, una vez pasada la crisis, venderlo, transferir unidades de negocios o lo que sea viable. “Es esperable que la pérdida de valor en ese caso sea menor en comparación con haber hecho la resolución bancaria en el momento. El nombre banco puente deriva precisamente del concepto de que es una institución transitoria, coyuntural”.

    El marco jurídico uruguayo actual no contempla esta figura. Si bien podría crearse para un caso puntual mediante una ley, la idea de la Copab es que exista en forma previa la potestad de constituir un “banco puente” si las condiciones son las adecuadas.

    En Estados Unidos, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos incorporó esta figura a fines de la década de 1980.

    Bail in

    Por otro lado, el bail in es un mecanismo que implica que un banco en problemas pueda ser capitalizado convirtiendo algunos de sus pasivos en capital, para fortalecer su patrimonio. Normalmente se espera que primero se capitalicen los pasivos con los accionistas de la institución, e incluso podría luego seguirse por otros pasivos subordinados, y/o pasivos no garantizados por el seguro de depósitos, dependiendo de cada régimen jurídico. En Uruguay no existe la posibilidad legal de imponer ese mecanismo (si bien en el régimen de prioridades de un proceso de liquidación los accionistas son los últimos), por lo que “se está estudiando la posibilidad de plantear su conveniencia”, acotaron Dominioni y Lemus.

    Remarcaron que, para ambos casos, el que la herramienta esté disponible “no implica necesariamente que se tenga que usar, más bien la idea es que contar con un abanico amplio de opciones puede ayudar a hacer un proceso de resolución más eficiente”. Además, para cada situación particular se deberá analizar y fundamentar.

    Otros posibles cambios

    El presidente de la Copab informó que podría haber cambios en las primas que pagan las instituciones que captan depósitos; actualmente tienen un componente fijo (de 1‰ en moneda nacional y 1,5‰ en moneda extranjera), más otro variable según cuatro categorías de riesgo atribuidas a cada entidad de intermediación. “Tenemos en revisión todo el sistema”, dijo, y aseguró que la idea es, en la medida que vaya creciendo el fondo de garantía, “poner más foco en la parte variable, relacionada con los riesgos. También evaluar de manera distinta, dándole más peso a los riesgos que derivan de la parte tecnológica”.

    Respecto de la cobertura del seguro, Dominioni remarcó que eventuales adecuaciones que se hagan deberán tener en cuenta la diferenciación por monedas, “para estar consistentes con el esquema de desdolarización” que impulsan las actuales autoridades del BCU.

    Sin “arenita” política

    La Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario, aprobada a la salida de la crisis de 2002, previó la conformación de un mecanismo de seguro de depósitos, que primero funcionó en la órbita del BCU y luego pasó a gestionar la Copab tras su creación. La corporación se encarga de administrar el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios como un patrimonio de afectación independiente y sin personería jurídica nutrido principalmente de los aportes obligatorios de los bancos y cooperativas de intermediación financiera determinados en función de rangos de riesgo.

    Al repasar los orígenes de la Copab en el seminario de la semana pasada, el expresidente del BCU y actual intendente de Montevideo, Mario Bergara aseguró que “en el terreno político no había arenita para tirarse” porque predominaba el enfoque de que “en Uruguay no cae ningún banco. Y de para qué vamos a hacer un seguro de depósitos si acá los bancos son filiales de bancos extranjeros o son públicos”. En realidad, dijo, el siglo pasado se cayeron “una torta” de instituciones que “se sostenían” por parte del Estado pese a estar quebrados. Bergara consideró que hoy sería “demencial” pensar que el Banco República sea el principal accionista de algunas de aquellas entidades en crisis.

