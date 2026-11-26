Con la reunión plenaria que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea ) realizó la semana pasada, que contó con la presencia de todos los actores de la cadena de distribución secundaria de combustibles e instituciones públicas relacionadas, el organismo ingresó en la “etapa final” del trabajo para revisión y ajuste de la regulación del sector.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La reunión, efectuada el miércoles 18, fue un “hito histórico”, dijo a Búsqueda el presidente de la Ursea, Andrés Cardozo, que fue el anfitrión ante la treintena de asistentes entre estacioneros, distribuidores, transportistas, gremiales empresariales relacionadas con los combustibles, técnicos de Ancap, de los ministerios de Industria, Economía, Transporte y Obras Públicas, además de los del propio organismo regulador.

A su juicio, la concreción y lo productivo que resultó el encuentro, que terminó con aplausos, respondió al “aprendizaje” y el trabajo que en todo este tiempo realizó la Ursea para “reconstruir la confianza” del sector, que se había perdido y que se manifestó, por ejemplo, a través de la “judicialización de muchos actos administrativos” dictados en el gobierno pasado.

“Lleva tiempo aprender del sector para poder plantear soluciones o alternativas que no parezcan que son traídas desde otros lugares o mercados a Uruguay”, ejemplificó. “Fue una carrera de resistencia”, ilustró.

Cardozo señaló que la Ursea no es un actor más en la discusión, porque es el organismo que tiene encomendada la tarea de emitir una regulación con mirada integral para la cadena, cuyo centro es el “interés general”, y de hecho está conduciendo institucionalmente el proceso con una metodología, equipo técnico y a partir de ahora con el apoyo de un consultor especializado —contratado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un convenio con la Dirección Nacional de Energía— y que fue presentado en la reunión plenaria de la semana pasada.

“No estamos esperando que los sectores se pongan de acuerdo, ni que otros actores definan el rumbo. Lo venimos haciendo hace meses, de manera silenciosa, responsable, y ahora estamos en la etapa final”, afirmó el titular de la Ursea.

Explicó que, por exhorto, el regulador tiene plazo hasta diciembre del año próximo para aprobar una regulación definitiva para el sector. Dijo que se buscará cumplir con los tiempos del proceso, que incluye 60 días de consulta pública, porque es “garantista” para todas las partes.

“En el norte tenemos el interés general. Buscamos una regulación que sea aplicable, los actores aportan sus fundamentos en parte del proceso y la Ursea toma las decisiones sobre el tema con una mirada integral” y promoviendo la articulación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Previo a la reunión plenaria, la Ursea mantuvo reuniones bipartitas con los distintos actores de la cadena de distribución secundaria.

“Todo este diálogo debe y va a producir resultados. Ha sido un proceso más lento, por la reconstrucción de la confianza. Todo este proceso permitió conocer el funcionamiento de la cadena, identificar los problemas, contrastar posiciones, generar intercambios. Encontramos disposición colaborativa en la reunión plenaria, encontramos críticas y planteos relevantes, como la necesidad de coordinación estatal, básicamente alrededor de la movilidad eléctrica”, apuntó.

Movilidad eléctrica y autodespacho

Ese tema que está muy presente en el debate público también fue un ingrediente de intercambio en la reunión del miércoles 18, tanto por el avance de la tecnología como por los efectos y distintas visiones sobre la evolución de los negocios relacionados al combustible fósil en el corto y mediano plazo.

En ese marco, la Ursea resolvió conformar una mesa de diálogo con los temas relativos a la nafta, ya que es el rubro más afectado por el avance de la tecnología y la incorporación de los vehículos eléctricos. En dicho ámbito, señaló Cardozo, propuso incorporar a UTE para procurar la articulación interinstitucional, mientras la Ursea sigue su proceso regulatorio en paralelo. Otro de los asuntos que se abordará será el de las “zonas desabastecidas”.

Hay 416 sociedades propietarias de estaciones de servicio. Javier Calvelo, adhoc/FOTOS

Otra de las mesas que se conformará para abordar los “problemas” y posibles soluciones será la del mercado del gasoil.

Como “caja de resonancia” en la reunión también se habló del autodespacho en las estaciones de servicio y el efecto en el empleo en el sector que su adopción puede tener, reconoció el jerarca.

“Uruguay históricamente ha sido un tomador de tecnología, porque termina permeando en la sociedad. La infraestructura de las estaciones, su modelo de negocio, va a cambiar. No somos insensibles a la problemática del sector. Vamos a intentar cuidar, desde lo que nos corresponde, que la transición sea ordenada. Porque hay una infraestructura energética que no va a desaparecer de un día para el otro. Como parte del proceso de cambio, el autodespacho es una forma de poder hacer más rentable el negocio. Es una consecuencia natural de la reestructura del sector”, apuntó.

Añadió: “Trataremos de que ese impacto sea lo menor posible, vamos a tratar de acompañar y buscar los mecanismos regulatorios para que se conserve la mayor cantidad de empleos, pero sabemos que el proceso de reconversión se va a dar”.

Planteó que el sistema de estaciones de servicio está “pensado de forma tradicional”, pero que si se hace un petitorio de autoservicio, cumpliendo con la normativa técnica de seguridad, se evaluará caso a caso considerando las variables de capacidad física y planificación de la red y estableciendo “una gradualidad”, contemplando también aquellas zonas más afectadas por el avance de la electromovilidad.

Cardozo precisó: “No trabajamos para intereses particulares ni para impulsar posiciones de los actores. Estamos parados en el interés general y la independencia técnica”.

Para el titular de la Ursea, la transformación del mercado irá “acomodando a los actores”, que a su juicio expresaron “estar dispuestos a buscar caminos de eficiencia”.

Con el crecimiento del parque de vehículos eléctricos, que ronda el 4% del total según estimaciones oficiales, la Unión de Vendedores de Nafta advirtió que si no se toman medidas, corren riesgo muchas empresas del sector, que emplea a unos 8.000 trabajadores. Eso fue cuestionado por la Asociación de Energías Renovables, al señalar que la política energética no se puede diseñar para proteger modelos de negocio.