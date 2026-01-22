Compras con franquicia, precios mayoristas, expectativas de crecimiento e inflación, y consumo en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Consumo Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

Precios El Banco Central anuncia decisión monetaria ante un riesgo “inusual”: que la inflación sea menor a la meta

Con los 202.360 del último mes del año pasado, en todo el 2025 los envíos desde el exterior a través de couriers con el beneficio de la franquicia de impuestos fueron 1.983.831, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas . Ese total más que duplica las cifras del 2024 (108,5%).

El régimen de compras en el exterior vía encomienda exprés tendrá modificaciones próximamente, al que se le aplicará el IVA, a la vez que se ampliará a US$ 800 el límite anual para las compras por cada persona mayor de 18 años.

—1,38%

El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales disminuyó 0,58% en diciembre frente a noviembre.

Al comparar con diciembre del 2024, el IPPN bajó 1,38%. Esa deflación mayorista anual se explicó exclusivamente por el abaratamiento de los productos destinados a la exportación, ya que los que van a “plaza” virtualmente se mantuvieron (0,03%).

1,9%

En mediana, los bancos, AFAP, consultoras y otras instituciones que responden la encuesta de expectativas económicas del Banco Central proyectan que el Producto Interno Bruto crecerá 1,9% este año y lo mismo en 2027.

Para el 2028, la estimación —también en mediana de las respuestas— es de un 2,0%.

4,40%

La inflación tendrá una aceleración este mes y será de 1,09%, proyectan —en mediana— los analistas encuestados por el Banco Central.

Para todo el 2026, la predicción es que la inflación se ubique en 4,40%, apenas por debajo del objetivo definido por las autoridades económicas.

2,7%

Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza en diciembre fueron un 2,7% mayores que en el mismo mes del 2024, mientras que la facturación creció 5,8% en el mismo período, según el análisis realizado por la empresa Scanntech, que consideró más de 7.000 puntos de venta en todo el país.