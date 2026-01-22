  • Cotizaciones
    Compras con franquicia, precios mayoristas, expectativas de crecimiento e inflación, y consumo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    La plataforma china Temu.

    La plataforma china Temu.

    FOTO

    Redacción Búsqueda
    Redacción Búsqueda

    1.983.831

    El presidente del BCU, Guillermo Tolosa.
    Precios

    El Banco Central anuncia decisión monetaria ante un riesgo “inusual”: que la inflación sea menor a la meta

    Por Ismael Grau
    Una compra a través de la platafoma Temu. 
    Consumo

    Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

    Por Redacción Búsqueda

    Con los 202.360 del último mes del año pasado, en todo el 2025 los envíos desde el exterior a través de couriers con el beneficio de la franquicia de impuestos fueron 1.983.831, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Ese total más que duplica las cifras del 2024 (108,5%).

    El régimen de compras en el exterior vía encomienda exprés tendrá modificaciones próximamente, al que se le aplicará el IVA, a la vez que se ampliará a US$ 800 el límite anual para las compras por cada persona mayor de 18 años.

    —1,38%

    El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales disminuyó 0,58% en diciembre frente a noviembre.

    Al comparar con diciembre del 2024, el IPPN bajó 1,38%. Esa deflación mayorista anual se explicó exclusivamente por el abaratamiento de los productos destinados a la exportación, ya que los que van a “plaza” virtualmente se mantuvieron (0,03%).

    1,9%

    En mediana, los bancos, AFAP, consultoras y otras instituciones que responden la encuesta de expectativas económicas del Banco Central proyectan que el Producto Interno Bruto crecerá 1,9% este año y lo mismo en 2027.

    Para el 2028, la estimación —también en mediana de las respuestas— es de un 2,0%.

    4,40%

    La inflación tendrá una aceleración este mes y será de 1,09%, proyectan —en mediana— los analistas encuestados por el Banco Central.

    Para todo el 2026, la predicción es que la inflación se ubique en 4,40%, apenas por debajo del objetivo definido por las autoridades económicas.

    2,7%

    Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza en diciembre fueron un 2,7% mayores que en el mismo mes del 2024, mientras que la facturación creció 5,8% en el mismo período, según el análisis realizado por la empresa Scanntech, que consideró más de 7.000 puntos de venta en todo el país.

