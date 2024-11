Construcción de viviendas en madera es “incipiente” y hay que “evangelizar” para que crezca

Otra línea de acción del MVOT es la difusión de los beneficios del uso de la madera a fin de derribar los “mitos” que persisten en Uruguay en torno a resistencia, durabilidad, calidad y necesidad de mantenimiento de ese material respecto a los sistemas tradicionales de construcción.

Planteó que muchas personas van a captar las ventajas de la madera y se van a poder “socializar” a través de proyectos como el de la policlínica de ASSE en el Parque Cauceglia, en Montevideo, cuya obra comenzó en agosto y se estará terminando de construir a fin de mes, o de otras edificaciones, como centros educativos.

“Evangelizar” y crear demanda

Que la obra pública funcione como impulsor de la vivienda en madera y sea “como un show room” es una manera de crear conocimiento y acercarlo para promover el cambio cultural, dijo a Búsqueda Álvaro Molinari, CEO de Lumin, una de las industrias que fabrica paneles de madera en el norte del país y que está construyendo en Cerro Largo su tercera planta en Uruguay.

El ejecutivo coincidió con la necesidad de derribar mitos en torno a la madera, que, dijo, tiene ventajas desde el punto de vista térmico, acústico, contra movimientos sísmicos, velocidad constructiva y costos asociados. Opinó que hay que “evangelizar” en ese sentido a diseñadores, arquitectos e ingenieros para que incluyan este material en “el menú de opciones” de los proyectos cuando asesoran a sus clientes.

Otra idea que prevalece, comentó Molinari, es la de asociar las casas de madera solo con vivienda social o de emergencia, cuando en realidad hay construcciones de calidad excepcional y de alto valor. Como pasa con la construcción tradicional, dijo, en madera hay posibilidad para construir para todos los segmentos socioeconómicos.

Según el ejecutivo, en Uruguay se precisa “crear y estimular la demanda”, porque se han dado “pequeños pasos pero va muy lento”, en especial pensando que “no hay una restricción del lado de la oferta” de madera.

Molinari explicó que, aunque ha crecido, el interés del público en general aún es reducido. Dijo que en la actualidad entre 6% y 7% de la producción de paneles de Lumin se destina al mercado interno. Hace una década la demanda era solamente de 1%. “La multiplicamos por seis, pero nos gustaría poder profundizarla más” por la cercanía y las ventajas que tiene proveer de manera local, alegó.

Con una inversión de US$ 136 millones, la nueva planta de Lumin producirá del orden de los 160.000 metros cúbicos al año. Sumada a las otras dos que tiene en Tacuarembó, la empresa alcanzará los 500.000 metros cúbicos anuales.

La futura planta de Cerro Largo producirá tableros de madera dura de eucaliptus, con destino a Europa, que se denominan “de apariencia” porque son de alta calidad y tienen uso estético para muebles, cielorrasos, pisos, fachadas y algo para uso estructural. Molinari destacó que se trata de un producto “netamente sostenible” que cumple con la nueva regulación medioambiental que Europa exigirá a los productos que ingresen a su economía a partir del 2026.

La obra de la nueva planta de Lumin está en etapas iniciales de obra civil. Emplea a unos 100 trabajadores en las tareas de movimiento de suelos, cimentación y armado de algunas columnas para levantar el galpón principal y fundar las máquinas. El CEO de la compañía estimó que la puesta en marcha será a mediados del 2026.

En términos de exportación, cuando esté operativa esta industria permitirá que Lumin expanda los negocios de exportación entre 40% y 50% respecto a la actualidad, indicó.

Para seguir siendo competitivos en la exportación Molinari planteó “desafíos” para el país, porque hay una “oportunidad de mejora enorme” en materia de costos, transporte y conectividad portuaria. “La consistencia es clave para ser competitivo y más cuando se aumenta la escala de producción”, señaló.

“Si no podés enviar de forma consistente el producto, te perdés de sostener un programa de venta. Ese es el desafío y el dolor más grande que tenemos”, alegó, porque los clientes tienen opciones de proveedores en la región “supercompetitivos” como Brasil y Chile, que pueden ganar una posición si no se logra que la mercadería llegue en el tiempo comprometido. “Estamos a la altura. La escala nos va a permitir procesos más eficientes, ir a un producto de mayor valor para posicionarnos en un lugar donde podamos proteger ese valor, pero necesitamos que toda la cadena ayude y trabaje en eso, porque cuando uno es chiquito no se puede dar ningún lujo”, argumentó.

Incentivos

La consultora PwC Uruguay propuso un esquema con 24 incentivos posibles para estimular la demanda y la oferta de vivienda en madera.

Para promover la disponibilidad de insumos locales para la construcción planteó, por ejemplo, adecuar la matriz de indicadores de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones equiparando el aumento de las exportaciones con el incremento en las ventas de insumos para el mercado local de vivienda en madera.

A su vez, para favorecer la creación de empresas locales dedicadas a la segunda transformación de la madera para fines habitacionales, apuntó a un régimen de créditos fiscales específicos para aquellas que realicen actividades de investigación y desarrollo y ampliar los topes máximos del fondo industrial del ministerio del ramo a los proyectos que refieran a esa temática.

Con foco en la oferta, PwC se refirió a ajustes en el sistema público de vivienda. En el caso de Mevir, por ejemplo, planteó aumentar el objetivo de viviendas en madera a construir y diferenciar las cuotas de viviendas de madera versus los otros sistemas que se aplican a los hogares. Para el programa cooperativo, aseguró que un cambio en las preferencias constructivas podría impactar de forma relevante en el stock. También propuso elevar los porcentajes de financiación a aquellas que utilicen la madera como material.

Pensando en incentivar a los promotores privados, en el Programa Sueños en Obra evaluó considerar la vivienda en madera como una mejora y alcanzar así el tope máximo; para impulsar la demanda bajo el mismo sistema planteó mejorar la contribución económica no reembolsable para la compra cuando la vivienda sea de madera.

De manera más general, la consultora se refirió a incorporar a la estrategia comercial del Banco Hipotecario préstamos a tasas bonificadas para este tipo de unidades, aumentar el plazo de las exoneraciones fiscales previstas en la ley de vivienda “promovida” de modo de “desviar” a los inversores hacia ese tipo de construcciones y disminuir el porcentaje de ahorro previo requerido por el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, entre otros ajustes.