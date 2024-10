Ministerio de Vivienda estudia subir topes del programa Entre Todos para aumentar la oferta

La diferencia es que a los proyectos que reciban la promoción de la ley bajo el programa Entre Todos, el MVOT les fija topes de precio de venta según la tipología del inmueble (que van, convertido de unidades indexadas a dólares, de unos US$ 68.800 en los de un ambiente, US$ 88.500 de un dormitorio, de US$ 108.000 en dos, US$ 126.200 para tres habitaciones y US$ 139.000 en el caso de cuatro). Otra diferencia es que el MVOT otorga una contribución económica no reembolsable a las familias —de hasta 30% del valor de las viviendas— para ampliar los potenciales compradores de esas unidades.