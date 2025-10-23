Consumo, depósitos, demanda laboral, expectativas de inflación, confianza del consumidor y precios mayoristas en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Ley de Presupuesto Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

Sistema financiero Depósitos de no residentes alcanzan máximo en el año; argentinos tenían casi US$ 2.300 millones

Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, cuidado personal y artículos de limpieza registraron en setiembre una leve disminución de 0,2% frente al mismo mes del 2024, aunque la facturación en valor creció 2,9% en ese lapso.

Eso informó, como referencia del consumo , la empresa Scanntech a partir de datos de 7.000 puntos de venta y grandes superficies de todo el país.

US$ 44.965 millones

El stock de depósitos del sector no financiero en los bancos República y los privados aumentó US$ 212 millones en setiembre y se ubicó en US$ 44.965 millones.

Santander registró el mayor incremento (US$ 172 millones) y solamente dos instituciones —BBVA y HSBC— tuvieron retiros netos medidos en dólares.

7.269

En setiembre, se publicaron 7.269 oportunidades de empleo en los portales y otros medios digitales relevados por la consultora Advice. Eso significa que la demanda laboral prácticamente se mantuvo con respecto a agosto —la baja fue de 1%—, aunque en comparación con un año atrás creció 9,1%.

3,92%

Las instituciones financieras, consultoras y centros de análisis encuestados por el Banco Central prevén —en mediana— que la inflación en octubre será de 0,30% y que los precios minoristas acumularán un alza de 3,92% en todo el 2025.

Para el año próximo, la expectativa es que el costo de vida se incremente un 4,70%.

2,35%

La economía uruguaya crecerá 2,35% en 2025, según la mediana de las expectativas de los agentes encuestados por el Banco Central.

A la vez, esperan que el Producto Interno Bruto aumente 2,0% tanto en 2026 como en 2027.

52

El Índice de Confianza del Consumidor retrocedió en agosto, aunque permaneció dentro de la zona de “moderado optimismo” en la que se ubica desde hace dos años.

El valor del índice —elaborado por UCU Business School y Equipos Consultores— fue de 52, una baja de un punto respecto a la medición previa realizada en junio y 3,5 puntos menos que en agosto de 2024.

0,81%

Después de cuatro meses consecutivos de deflación mayorista, el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales registró un alza de 0,81% en setiembre.

Los precios para el mercado interno (“plaza”), que aumentaron 1,19%, fueron los que más incidieron en ese incremento, en particular, la “producción agropecuaria, forestación y pesca”.