  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Consumo, depósitos, demanda laboral, expectativas de inflación, confianza del consumidor y precios mayoristas en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Un usuario de la aplicación de Santander Uruguay.

    Un usuario de la aplicación de Santander Uruguay.

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    —0,2%

    Leé además

    Santander es el banco en Uruguay con más depósitos de argentinos no residentes
    Sistema financiero

    Depósitos de no residentes alcanzan máximo en el año; argentinos tenían casi US$ 2.300 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del FMI en Washington. 
    Ley de Presupuesto

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau

    Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, cuidado personal y artículos de limpieza registraron en setiembre una leve disminución de 0,2% frente al mismo mes del 2024, aunque la facturación en valor creció 2,9% en ese lapso.

    Eso informó, como referencia del consumo, la empresa Scanntech a partir de datos de 7.000 puntos de venta y grandes superficies de todo el país.

    US$ 44.965 millones

    El stock de depósitos del sector no financiero en los bancos República y los privados aumentó US$ 212 millones en setiembre y se ubicó en US$ 44.965 millones.

    Santander registró el mayor incremento (US$ 172 millones) y solamente dos instituciones —BBVA y HSBC— tuvieron retiros netos medidos en dólares.

    7.269

    En setiembre, se publicaron 7.269 oportunidades de empleo en los portales y otros medios digitales relevados por la consultora Advice. Eso significa que la demanda laboral prácticamente se mantuvo con respecto a agosto —la baja fue de 1%—, aunque en comparación con un año atrás creció 9,1%.

    3,92%

    Las instituciones financieras, consultoras y centros de análisis encuestados por el Banco Central prevén —en mediana— que la inflación en octubre será de 0,30% y que los precios minoristas acumularán un alza de 3,92% en todo el 2025.

    Para el año próximo, la expectativa es que el costo de vida se incremente un 4,70%.

    2,35%

    La economía uruguaya crecerá 2,35% en 2025, según la mediana de las expectativas de los agentes encuestados por el Banco Central.

    A la vez, esperan que el Producto Interno Bruto aumente 2,0% tanto en 2026 como en 2027.

    52

    El Índice de Confianza del Consumidor retrocedió en agosto, aunque permaneció dentro de la zona de “moderado optimismo” en la que se ubica desde hace dos años.

    El valor del índice —elaborado por UCU Business School y Equipos Consultores— fue de 52, una baja de un punto respecto a la medición previa realizada en junio y 3,5 puntos menos que en agosto de 2024.

    0,81%

    Después de cuatro meses consecutivos de deflación mayorista, el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales registró un alza de 0,81% en setiembre.

    Los precios para el mercado interno (“plaza”), que aumentaron 1,19%, fueron los que más incidieron en ese incremento, en particular, la “producción agropecuaria, forestación y pesca”.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo