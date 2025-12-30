Costo de la construcción, actividad económica, ventas industriales y mercado inmobiliario en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Mercado inmobiliario Inmobiliarios plantean acciones para revitalizar zonas de Montevideo, ante la migración de la inversión

El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda (ICCV) registró en noviembre una virtual estabilidad respecto al mes previo; bajó –0,02%. Fue por el leve abaratamiento tanto de las obras con financiamiento público como privado (–0,01% y –0,03%, respectivamente).

En los últimos 12 meses, el ICCV acumuló un incremento de 4,48%.

–0,4%

En octubre, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) bajó 0,4% en la comparación con un año atrás, pero aumentó 0,2% en la medición desestacionalizada y 0,1% en tendencia-ciclo.

El IMAE, calculado por el Banco Central, es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes de 2016.

5,7%

En el tercer trimestre, las ventas en volúmenes físicos del “núcleo” del sector industrial aumentaron 5,7% en comparación con igual lapso de 2024. Aquellas con destino al mercado interno aumentaron 6%, aunque se ubican en niveles reducidos en la comparación histórica, según la Cámara de Industrias.

El “núcleo” excluye la actividad de la refinería de Ancap y la producción de las industrias instaladas en zonas francas (Pepsi, UPM y Montes del Plata).

US$ 84.000

A escala nacional, la mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fue, en setiembre, de US$ 84.000. Eso es un 5,0% más que en agosto; la misma variación se dio respecto a setiembre de 2024.

Sin embargo, la evolución respecto al mes previo fue dispar por regiones: el precio en mediana en Montevideo fue en setiembre de US$ 110.500, una baja de 3,07%, en tanto que en el interior aumentó un 8,33%, a US$ 65.000.

La información relevada por el Instituto Nacional de Estadística incluye viviendas, predios comerciales e industriales, entre otros inmuebles.

5.035

La cantidad mensual de inmuebles registrados como “alta” de compraventa mostró una evolución ascendente durante 2025, con menos oscilaciones que en otros años. En octubre fueron 5.035, un máximo en el año, aunque lo usual es que diciembre sea el mes con más inscripciones.