    Costo de la construcción, actividad económica, ventas industriales y mercado inmobiliario en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una obra de construcción bajo el régimen exonerado de impuestos.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    –0,02%

    Las transacciones inmobiliarias fueron por unos US$ 2.368 millones en 2024 tomando al ITP como base de la estimación
    Impuestos

    Pagos por ITP insinúa negocios inmobiliarios estabilizados en 2024

    Por Redacción Búsqueda
    Un edificio en construcción, en Montevideo.
    Mercado inmobiliario

    Inmobiliarios plantean acciones para revitalizar zonas de Montevideo, ante la migración de la inversión

    Por Ana Morales

    El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda (ICCV) registró en noviembre una virtual estabilidad respecto al mes previo; bajó –0,02%. Fue por el leve abaratamiento tanto de las obras con financiamiento público como privado (–0,01% y –0,03%, respectivamente).

    En los últimos 12 meses, el ICCV acumuló un incremento de 4,48%.

    –0,4%

    En octubre, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) bajó 0,4% en la comparación con un año atrás, pero aumentó 0,2% en la medición desestacionalizada y 0,1% en tendencia-ciclo.

    El IMAE, calculado por el Banco Central, es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes de 2016.

    5,7%

    En el tercer trimestre, las ventas en volúmenes físicos del “núcleo” del sector industrial aumentaron 5,7% en comparación con igual lapso de 2024. Aquellas con destino al mercado interno aumentaron 6%, aunque se ubican en niveles reducidos en la comparación histórica, según la Cámara de Industrias.

    El “núcleo” excluye la actividad de la refinería de Ancap y la producción de las industrias instaladas en zonas francas (Pepsi, UPM y Montes del Plata).

    US$ 84.000

    A escala nacional, la mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fue, en setiembre, de US$ 84.000. Eso es un 5,0% más que en agosto; la misma variación se dio respecto a setiembre de 2024.

    Sin embargo, la evolución respecto al mes previo fue dispar por regiones: el precio en mediana en Montevideo fue en setiembre de US$ 110.500, una baja de 3,07%, en tanto que en el interior aumentó un 8,33%, a US$ 65.000.

    La información relevada por el Instituto Nacional de Estadística incluye viviendas, predios comerciales e industriales, entre otros inmuebles.

    5.035

    La cantidad mensual de inmuebles registrados como “alta” de compraventa mostró una evolución ascendente durante 2025, con menos oscilaciones que en otros años. En octubre fueron 5.035, un máximo en el año, aunque lo usual es que diciembre sea el mes con más inscripciones.

    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Sebastián da Silva.

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo