Costo de la construcción, precios de inmuebles y desempleo en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sistema financiero Firma de “consentimiento” al depositar en dólares será como octógonos en los alimentos, dice titular del BCU

Política monetaria El Banco Central rebaja su proyección de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026

En parte por el encarecimiento de los materiales, el costo de la construcción de viviendas tuvo en octubre un ligero aumento, de 0,10%, respecto al mes anterior.

En los últimos 12 meses —frente a octubre de 2024—, el índice calculado por el Instituto Nacional de Estadística subió 4,74%.

US$ 80.000

En agosto, las transacciones de propiedades inmuebles se hicieron a un precio de US$ 80.000, en mediana.

En Montevideo, se pagaron US$ 114.000, que se comparan con los US$ 112.000 de julio (1,8%). En el interior, el incremento expresado en porcentaje fue mayor (3,4%), ya que el precio en mediana subió de US$ 58.000 a US$ 60.000 en agosto.

7,3%

En octubre aumentaron los puestos de trabajo disponibles, pero creció más la cantidad de personas buscando un empleo. Por esa razón, hubo un incremento de la tasa de desocupación a 7,3% de la población económicamente activa, cuatro décimas de punto por encima del nivel de setiembre.

Ello significa que había unas 138.800 personas de 14 años o más desempleadas el mes pasado.