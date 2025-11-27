  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    Costo de la construcción, precios de inmuebles y desempleo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores conocidos la última semana relativos a la actividad económica en Uruguay

    Una obra de construcción en Ciudad de la Costa.

    Una obra de construcción en Ciudad de la Costa.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    0,10%

    En parte por el encarecimiento de los materiales, el costo de la construcción de viviendas tuvo en octubre un ligero aumento, de 0,10%, respecto al mes anterior.

    En los últimos 12 meses —frente a octubre de 2024—, el índice calculado por el Instituto Nacional de Estadística subió 4,74%.

    US$ 80.000

    En agosto, las transacciones de propiedades inmuebles se hicieron a un precio de US$ 80.000, en mediana.

    En Montevideo, se pagaron US$ 114.000, que se comparan con los US$ 112.000 de julio (1,8%). En el interior, el incremento expresado en porcentaje fue mayor (3,4%), ya que el precio en mediana subió de US$ 58.000 a US$ 60.000 en agosto.

    7,3%

    En octubre aumentaron los puestos de trabajo disponibles, pero creció más la cantidad de personas buscando un empleo. Por esa razón, hubo un incremento de la tasa de desocupación a 7,3% de la población económicamente activa, cuatro décimas de punto por encima del nivel de setiembre.

    Ello significa que había unas 138.800 personas de 14 años o más desempleadas el mes pasado.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

