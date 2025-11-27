Costo de la construcción, precios de inmuebles y desempleo en Uruguay en números

0,10%
Síntesis de los principales indicadores conocidos la última semana relativos a la actividad económica en Uruguay
0,10%
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En parte por el encarecimiento de los materiales, el costo de la construcción de viviendas tuvo en octubre un ligero aumento, de 0,10%, respecto al mes anterior.
En los últimos 12 meses —frente a octubre de 2024—, el índice calculado por el Instituto Nacional de Estadística subió 4,74%.
US$ 80.000
En agosto, las transacciones de propiedades inmuebles se hicieron a un precio de US$ 80.000, en mediana.
En Montevideo, se pagaron US$ 114.000, que se comparan con los US$ 112.000 de julio (1,8%). En el interior, el incremento expresado en porcentaje fue mayor (3,4%), ya que el precio en mediana subió de US$ 58.000 a US$ 60.000 en agosto.
7,3%
En octubre aumentaron los puestos de trabajo disponibles, pero creció más la cantidad de personas buscando un empleo. Por esa razón, hubo un incremento de la tasa de desocupación a 7,3% de la población económicamente activa, cuatro décimas de punto por encima del nivel de setiembre.
Ello significa que había unas 138.800 personas de 14 años o más desempleadas el mes pasado.