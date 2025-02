El gobierno prevé obtener US$ 4.314 millones en emisiones en 2025; hay "apetito" por el nuevo bono en dólares

El MEF proyecta para este año necesidades de financiamiento por US$ 4.902 millones; el fondeo bruto total derivado de la emisión de títulos (en mercados doméstico e internacional) previsto es de US$ 4.314 millones, a lo que se agregan préstamos con organismos multilaterales por US$ 525 millones y US$ 63 millones de otras fuentes. A su vez, estima que el endeudamiento neto —fondeo bruto menos amortizaciones y acumulación de activos financieros— en unos US$ 2.329 millones, informó ayer, miércoles 19, la Unidad de Gestión de Deuda.