DGI no dispone de datos sobre el cobro de IVA por bolsas contaminantes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) denegó a Búsqueda el acceso a la información pública solicitada sobre aspectos relacionados con las normas que, entre otras cosas, prohibieron fabricar, importar, distribuir, vender y entregar bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables. El argumento, en el caso de la recaudación impositiva prevista, fue que no cuenta con los datos solicitados.

El pedido requirió estadísticas sobre la cantidad de establecimientos comerciales o de otro tipo que hayan sido alcanzados por la obligación de cobro de las bolsas plásticas, por año y del último dato acumulado disponible para 2024, desde la vigencia de la Ley 19.655 de 2018 y su decreto reglamentario de 2019, el número de bolsas plásticas entregadas que se facturaron y el precio unitario promedio de estas para iguales períodos. También se solicitó información discriminada por tipo de bolsa plástica (camiseta, asa de lazo, asa troquelada, rectangular), así como la recaudación del Impuesto al Valor Agregado asociada a las bolsas plásticas cobradas por año y del último dato acumulado disponible correspondiente a 2024. En los considerandos de la respuesta el MEF alegó que la solicitud de acceso a la información no implica la exigencia para los sujetos obligados de crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En ese sentido, expresó que la División Planificación, Estudios y Coordinación de la Dirección General Impositiva indicó que “no dispone de la información referida a la cantidad de establecimientos alcanzados por la obligación de cobro de bolsas plásticas ni la cantidad de bolsas entregadas facturadas y su precio promedio”.