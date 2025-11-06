Documento del FMI expone coincidencias y matices con el equipo económico

De un lado de la mesa, una delegación de técnicos del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) llegados desde Washington D.C.. Del otro, el equipo económico integrado por un ministro que antes fue “académico” y por un “execonomista del FMI sin afiliación política” que ahora preside el Banco Central del Uruguay ( BCU ), ambos con un “firme compromiso con la estabilidad macroeconómica” que dejó tranquilos a los visitantes.

Salvo por diferencias respecto de cómo puede resultar el plan para una reducción gradual del déficit fiscal por la vía de la generación de mayores ingresos —con cambios previstos en el proyecto de Presupuesto quinquenal que se encuentran a medio trámite en el Parlamento—, de ese intercambio surgió una visión de consenso. Así está plasmado en documentos elaborados por la misión de funcionarios del FMI que estuvo en Montevideo durante algo más de una semana en setiembre para realizar la revisión anual del país; con base en esos insumos, en los últimos días de octubre el proceso se completó con la aprobación dada por el Directorio Ejecutivo del organismo —donde están representados los más de 190 miembros—. Y, cumplido ese trámite, tomaron estado público el informe del personal técnico, los intercambios con el equipo económico —presentados como la “opinión de las autoridades”— y varios anexos analíticos.

“Las autoridades coincidieron en gran medida con las perspectivas y el equilibrio de riesgos” que enfrenta el país, subraya un pasaje del documento, de casi 90 páginas.

Como marco, señala que la elección del presidente Yamandú Orsi representó el regreso al poder del Frente Amplio y “también puso fin a un período de incertidumbre interna, exacerbada por un referéndum para revertir reformas de pensiones anteriores, que, junto con la fortaleza del dólar a nivel mundial, había contribuido a la depreciación del peso y a la inflación”.

Además de la referencia al ministro Gabriel Oddone como un “ex economista académico”, el personal del FMI resalta, refiriéndose a Guillermo Tolosa, que el “nombramiento del primer presidente del BCU sin afiliación política y la ausencia de intervenciones cambiarias refuerzan la credibilidad” de ese organismo. Sobre ese punto, recomiendan “reforzar la independencia de jure”.

El documento del FMI describe que la agenda del gobierno frenteamplista “prioriza el crecimiento económico sostenido impulsado por la inversión y una mayor competitividad, al tiempo que amplía la protección social y se compromete con la estabilidad macroeconómica”, antes de entrar en el capítulo fiscal.

“Perspectivas y riesgos”

Luego, los técnicos del Fondo enumeran proyecciones, así como posibles factores —descriptos como “riesgos”— que pueden influir sobre estas de manera adversa y favorable.

“Impulsado por la recuperación pospandémica de los salarios reales, una reducción de la incertidumbre interna y el fuerte flujo turístico procedente de Argentina a principios de año, se espera que la demanda interna y las exportaciones respalden un crecimiento (del Producto Interno Bruto-PIB) del 2,5% en 2025 y del 2,4% en 2026. A partir de 2027, se prevé que el crecimiento converja hacia la tasa de crecimiento potencial del 2,2%”, señalan.

La inflación bajaría hasta alcanzar el objetivo del BCU —de 4,5%—, “acompañada de una relajación gradual de la política monetaria”.

El déficit en las cuentas públicas aumentaría este año. Los técnicos del FMI entienden que las “rigideces del gasto en el Presupuesto debido a la indexación, junto con un aumento del 6% en los salarios públicos decidido en enero de 2025, y las prioridades de gasto adicionales del nuevo gobierno también limitan el margen de maniobra de la nueva administración” en el inicio del período. En el contexto de una brecha de producción prácticamente cerrada, esperan que un aumento del deterioro fiscal tenga un efecto “ligeramente procíclico”.

Sobre el Presupuesto, observan que el aumento “permanente del gasto social y la inversión” previsto se financiará mediante un incremento gradual de los ingresos a través de la modernización y la mayor eficiencia de la administración tributaria, la lucha contra el fraude fiscal, la implementación del impuesto mínimo global doméstico y la racionalización de ciertos tributos, entre otras medidas.

En ese sentido, los funcionarios del FMI creen que “existen riesgos para el ajuste fiscal previsto”, los cuales derivan del “entorno macroeconómico y fiscal internacional, retrasos en la implementación y presiones de gasto a futuro”. Por ello, recomiendan “intensificar los esfuerzos para lograr una disminución constante del ratio deuda/PIB a mediano plazo” y, como “opciones”, sugieren una “reducción de los incentivos fiscales, la moderación del gasto salarial y la mejora de la eficiencia” en el uso de los recursos públicos.

Un contrapunto sobre la cuestión fiscal está recogido en el documento. “Las autoridades destacaron que el marco fiscal propuesto y el nuevo Presupuesto quinquenal equilibran adecuadamente las prioridades del gobierno con la reducción del déficit. Coincidieron en la importancia de un marco fiscal sólido y resaltaron su compromiso de avanzar en la implementación de su propuesta de reforma. Si bien valoraron las recomendaciones del staff sobre la trayectoria fiscal, las autoridades subrayaron la necesidad de avanzar en su agenda para impulsar el crecimiento y mejorar el capital humano y las condiciones de los más vulnerables”, señala.

Consigna, además, que las autoridades admitieron las “incertidumbres en torno a la base de referencia de su propuesta de Presupuesto quinquenal, pero destacaron que estos riesgos se mitigan gracias a la disciplina fiscal que promueve el marco fiscal más sólido y los esfuerzos continuos por mejorar la eficiencia del gasto”.

Espinoza Economista Raphael Espinoza, jefe de la misión del FMI que visitó Montevideo en setiembre. FMI

Según el FMI, los riesgos para las perspectivas fiscales son “limitados debido a varios factores atenuantes, entre ellos una proporción creciente de emisiones de deuda interna, amplias reservas de liquidez, vencimientos de deuda a largo plazo y condiciones de endeudamiento favorables”.

Respecto del frente externo, los técnicos señalan que “la incertidumbre en la política interna también ha disminuido. Los riesgos de reversión de flujos de capital son limitados, ya que aproximadamente dos tercios de las obligaciones externas del país corresponden a inversión extranjera directa”.

En el sector financiero, a su vez, entienden que las amenazas sistémicas están “controladas” gracias a la baja relación crédito-PIB, la liquidez y la buena capitalización de los bancos, y una limitada interconexión entre el gobierno y la banca. Si bien la dolarización aumenta los riesgos de crédito y liquidez cambiaria, estos se mitigan por el bajo endeudamiento de los hogares, la deuda empresarial moderada y mayormente cubierta, y las amplias reservas de divisas, todo lo cual limita los posibles efectos de retroalimentación y amplificación.

Entre los factores que pueden jugar de manera positiva o “al alza” para estas perspectivas de la economía uruguaya, mencionan la posible ocurrencia de “buenas cosechas agrícolas, precios favorables de las materias primas, nuevos acuerdos comerciales, oportunidades para acceder a nuevos mercados y atraer inversiones, y efectos de las reformas estructurales superiores a los previstos. El acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur representa un riesgo alcista a medio plazo”.

Acota, asimismo, que “hubo consenso sobre los riesgos a la baja, pero las autoridades también consideran que existen riesgos adicionales al alza derivados de su agenda de reformas estructurales, los nuevos acuerdos comerciales y las oportunidades de desvío de comercio e inversión”.