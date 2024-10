Economista Jorge Caumont cuestiona “inoperancia” de la regla fiscal

La regla fiscal instaurada con la Ley de Urgente Consideración en 2020, listada por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre los logros de su gestión, ha recibido cuestionamientos desde el Frente Amplio y sugerencias para su perfeccionamiento de parte de consultores internacionales. Esta semana, una crítica provino del consultor privado de corriente liberal Jorge Caumont, quien la consideró “ineficaz” en su propósito de contener el desequilibrio en las cuentas públicas durante el actual gobierno.

“Los resultados fiscales, a pesar de la ‘regla fiscal’, siguen siendo muy negativos: los desequilibrios entre ingresos y gastos no solo no se corrigen, sino que tampoco declinan”, afirmó en una columna de opinión publicada en El País.

La regla adoptada por la administración de Luis Lacalle Pou opera con tres pilares: un resultado fiscal estructural —depurado de factores extraordinarios—, un tope de gasto y otro de endeudamiento neto. A su vez, como parte de su institucionalidad, se crearon dos órganos técnicos con carácter honorario y con independencia: el Consejo Fiscal Asesor, que aconseja al MEF en materia de la regla fiscal y sostenibilidad de la deuda, y un Comité de Expertos, cuya función principal es proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural.

“Han existido razones exógenas y de otra naturaleza que han provocado la ineficacia” de la ‘regla fiscal’ (…). La inoperancia de su contenido, de sus recomendaciones, se refleja en la continuidad de resultados negativos que evidencian su inutilidad. Mientras se continúen encontrando razones exógenas o no para esa ineficacia, no habrá contribución alguna a la gestión natural de quienes se encargan de administrar ingresos y gastos del sector público no financiero”, sostiene Caumont, un economista que tiene un máster en la Universidad de Chicago.

El titular del estudio Jorge Caumont & Asociados señala que, “cuando se observan los resultados que han tenido los esfuerzos fiscales de muchos años para alcanzar objetivos asignados al gasto público como los referidos a la educación, la salud, la seguridad y otros por el estilo, se concluye que el gasto público ha llevado a desequilibrios financieros crecientes pese a los reiterados aumentos de la presión tributaria. Y la evidencia la muestra el corolario inevitable: el crecimiento que ha tenido el endeudamiento del sector público no financiero —el sector público global incluido el BPS— para cubrir sus mayores egresos que ingresos, para cubrir el déficit fiscal. Un endeudamiento que —reitero—, deberá ser pagado por futuras generaciones que no obtienen beneficio alguno por el castigo del repago en el que deben y deberán incurrir”. Agrega, en ese sentido, que el endeudamiento del sector público no financiero se duplicó desde 2014 y creció 50% si se compara con 2019, para situarse a junio en US$ 46.661 millones. En ese último período de cuatro años y medio, en términos relativos al Producto Interno Bruto, el crecimiento fue de casi 52% a algo más de 58%.