El asimétrico Mercosur financiero da pasos hacia una mayor integración

En 2023 el mercado de valores primario del Mercosur con Bolivia incluido fue por US$ 759.312 millones; el 80% fueron nuevas emisiones públicas. Con un monto de US$ 54.023 millones, repartido entre papeles públicos (US$ 22.597 millones) y privados (US$ 31.427 millones), Uruguay participó con algo más del 7% de ese monto conjunto.