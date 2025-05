El Banco Central dice que mejoró la supervisión en el lavado con un cambio criticado por consultor

La cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos o financiamiento del terrorismo presentados al Banco Central (BCU) llegó en 2024 a un nuevo máximo —fueron 964—, aunque como en otros años la amplia mayoría (880) provinieron de entidades financieras. Y, como en otros años, volvieron a ser pocos los ROS presentados por los escribanos. Así lo marcó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en su memoria anual recién divulgada. Los ROS son un insumo clave para la tarea de investigación e inteligencia financiera en el combate al blanqueo de activos o el financiamiento de las actividades del narcotráfico.

Tras la publicación de la memoria, Búsqueda le preguntó al BCU si los 964 reportes de operaciones sospechosas son una cifra aceptable o todavía insuficiente, dado el volumen de actividades económicas y actores involucrados.

El organismo respondió a través de su Área de Comunicación que “para valorar si la cantidad de ROS presentados es razonable se consideran aspectos tales como la tendencia de la variación en la cantidad presentada por los diferentes sujetos obligados en el transcurso de los años, la constatación por parte de los diferentes supervisores de los sujetos obligados del sector financiero y no financiero de debilidades relevantes en el proceso de detección, análisis y reporte de operaciones inusuales y sospechosas por parte de esos sujetos obligados, el riesgo al que está expuesto un sector en particular, la cantidad de transacciones y el volumen de fondos manejados por los sectores. Los sectores de sujetos obligados en los que se considera que la cantidad de ROS presentados no parecen suficientes han sido destacados” en las diferentes memorias de la UIAF.

En 2024 se presentaron ocho reportes de intermediarios de valores, cuando el año previo habían sido 26. Respecto de las posibles razones de esa caída, el BCU afirmó que “de las actuaciones de supervisión practicadas y la acciones anunciadas” no surgieron “elementos que indicaran causas específicas, aunque sí se detectaron debilidades en los sistemas de prevención de lavado de activos que determinaron recomendaciones y en algunos casos sanciones”.

Los vendedores de metales preciosos son de los pocos sujetos obligados a presentar ROS que no lo han hecho nunca. En el cuestionario formulado por Búsqueda al BCU se le preguntó si se entiende que esa es una situación representativa del riesgo en materia de prevención de lavado de activos al que está expuesto el sector, lo mismo que en el caso de las asociaciones civiles, las fundaciones y los partidos políticos, que entregaron tres reportes tanto en 2023 como en 2024. “Esos sectores no han sido identificados como los de mayor riesgo en la última Evaluación Nacional de Riesgos y la UIAF no ha expresado una valoración sobre el número de ROS”, contestó.