El dólar acelera su valorización previo a decisión monetaria

Este año hubo hasta el momento dos ocasiones en las que el precio del dólar se movió más de lo que es normal para el relativamente calmo mercado local. En setiembre registró un ligero salto cuando, atentos al plebiscito de la seguridad social, inversores del exterior se desprendieron de bonos en pesos del gobierno para reducir su exposición a ese riesgo, y las AFAP debieron comprar divisas para hacerles de contraparte en esas transacciones. Otro movimiento inusual ocurrió en los últimos días, pero no fue, como el anterior, un “cisne negro” , sino consecuencia de una tendencia global: la moneda estadounidense se estuvo valorizando luego de que el republicano Donald Trump ganara las elecciones del martes 5.

Un tipo de cambio más alto, que es festejado por los sectores exportadores, tiene como contracara que hace más onerosas las importaciones. Es un factor que el Banco Central (BCU) deberá tener en consideración, junto con varios otros, cuando este jueves 14 evalúe eventuales movimientos en la tasa de política monetaria . Tras la anterior reunión de su comité abocado a estos temas —el Copom—, el directorio la ratificó en 8,5% anual, el nivel en que está desde abril. El presidente del organismo, Washington Ribeiro, dijo en octubre que si no hubiera ocurrido el salto del dólar en setiembre, una disminución de esa tasa habría estado sobre la mesa.

El principal objetivo del BCU con la política monetaria es lograr una estabilidad de precios en la economía; un tasa más alta —como la que hubo en 2022 y 2023— tiende a encarecer el costo del crédito y, por esa vía, desestimula la demanda.

De cara al Copom de este jueves, los agentes del mercado financiero encuestados por el BCU creen —en mediana de sus respuestas— que la tasa de política monetaria será mantenida en su nivel actual hasta julio de 2025, para recién entonces empezar a bajar. Sin embargo, alguno de los 10 que contestaron no descarta que hoy resuelva un recorte a 8,25%.

De hecho, un pronóstico de ese tipo hace Itaú, teniendo en cuenta el suceso inesperado previo al anterior Copom, aunque tampoco descarta que mantenga la tasa “debido a la mayor volatilidad cambiaria luego de las elecciones en los Estados Unidos”, señalaron a Búsqueda desde ese banco.

En tanto, desde CPA/Ferrere afirmaron que la depreciación reciente del tipo de cambio en Uruguay, junto con el triunfo de Trump, “representan riesgos para la inflación mundial y local” que podrían llevar a que el BCU mantenga la tasa en su nivel actual.

Marcelo Sibile, de KPMG, destacó que el BCU ya lleva 17 meses con la inflación dentro del rango meta (3%-6%), que las expectativas tanto de analistas como de empresarios también se ubican dentro de esos niveles, y que la inflación subyacente —depurada de los precios más volátiles— continúa “próxima al centro del rango meta (4,5%)”.

“Y lo que no es menos importante, en los últimos meses se redujo la brecha entre la inflación no transable y transable. Esta relación más equilibrada lleva a un menor riesgo de que un evento cambiario adverso haga peligrar el cumplimiento de la meta. Bajo esas condiciones y considerando que la tasa aún está un poco por encima del nivel de neutralidad, no estaría mal si el Copom resuelve una reducción de 25 puntos básicos”, opinó ese economista. “Tampoco sorprendería si adoptase una actitud más circunspecta de mantener la tasa en el nivel actual”, dijo, y asignó la misma probabilidad de ocurrencia a ambos eventos.