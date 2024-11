La elección estadounidense sacó de la estabilidad al dólar en la plaza uruguaya

¿Con o sin intervención?

Alfredo Fratti, senador electo por el Movimiento de Participación Popular, reiteró esta semana en Informativo Carve sus cuestionamientos ante el fenómeno de “atraso cambiario” y su impacto en el sector agropecuario.

Opinó que, en un eventual gobierno del Frente Amplio desde 2025, se debería volver a la política de intervención que hubo en otros momentos: “Comprar o vender (dólares) según como esté el mercado para que no se te disparen demasiado las ecuaciones. (...) ¿Puede estar el dólar en el valor que dicen las gremiales? No, no puede, porque ahí dejás a un pueblo muerto”.

En esa entrevista, Fratti reivindicó que la lista 609 fue la más votada dentro del Frente Amplio. “Nos hemos ganado el derecho por la cantidad de votantes que tenemos en el interior a incidir en cambiar esta política que no tocó nada y desde mi punto de vista es un desastre”, planteó. “No quiero un gobierno interventor, pero distraído tampoco”, señaló, recordando una frase del exministro frenteamplista Héctor Lescano.

Gabriel Oddone, designado ministro de Economía si Yamandú Orsi es el próximo presidente, comparte aspectos de la crítica que realiza Fratti, Cabildo Abierto y varias gremiales empresariales a la política antiinflacionaria ejecutada por la actual administración, aunque con matices en cuanto a las posibles medidas a tomar al respecto.

De cara al gobierno que asumirá en marzo de 2025, hay “una restricción, que es que este gobierno deja (...) efectivamente una desinflación de aproximadamente dos puntos (porcentuales), pero con una afectación del tipo de cambio real importante”, dijo a Búsqueda hace algunas semanas. Y adelantó cómo actuaría si le toca ser ministro: “La definición que en principio está tomada y que es el camino que vamos a recorrer es que esa recomposición de la competitividad no va a venir por el lado de una política monetaria más laxa o un intento deliberado de depreciar la moneda (...). Esa solución va a venir por otro lado, atacando problemas de niveles y en los mecanismos de formación de precio que en Uruguay son perjudiciales y que, con estos niveles de inflación, ahora sí tiene sentido atacar”. También marcó otro énfasis: “Mucha consistencia y coordinación entre el manejo monetario, el manejo de precios y la política fiscal. Esto es clave para que no tenga efectos colaterales sobre el tipo de cambio real”.

El BCU volverá a considerar eventuales ajustes en la política monetaria el próximo jueves 14; en la instancia anterior, el 8 de octubre, ratificó la tasa en 8,50%.