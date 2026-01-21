  • Cotizaciones
    miércoles 21 de enero de 2026

    El dólar profundiza su caída y queda por debajo de los $ 38 en el mercado “interbancario”

    El Índice de Tipo de Cambio Real bajó en diciembre frente al mes previo, aunque Uruguay se abarató en dólares más de un 8% respecto al fin del 2024

    Dólares y pesos uruguayos.

    Dólares y pesos uruguayos.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Frente a varias monedas fuertes del mundo, el dólar tuvo una valorización en las últimas semanas, aunque nuevas amenazas arancelarias del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), presionando para quedarse con Groenlandia, hicieron cambiar la tendencia desde el martes 20. En Uruguay, la cotización de esa divisa entró en una pendiente que preocupa a empresarios vinculados al comercio exterior y amenaza con romper algunas predicciones.

    Las compraventas mayoristas —en el mercado “interbancario”— se hicieron ayer miércoles 21 a $ 37,854, en promedio. Eso supuso una baja de 0,9% frente a la jornada anterior; en lo que va de enero el tipo de cambio disminuyó 3,3%. En todo el 2025, el descenso fue de 11,4%.

    El precio del dólar de la víspera es un mínimo desde el 27 de marzo del 2024.

    A la luz de estas tendencias, la encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central (BCU) entre analistas e instituciones financieras y consultoras, que entre otras cosas pregunta por el valor del dólar a distintos plazos, pone en riesgo de incumplimiento algunas proyecciones. En mediana, la previsión es que la cotización se ubicará en $ 38,98 a fin de mes, en $ 39,33 al terminar junio y en $ 39,95 al concluir el 2026.

    El dólar al público minorista reflejó en las pizarras de bancos y casas de cambio la caída que tuvo en el circuito “interbancario”. Ayer, el Banco República terminó vendiendo la divisa a $ 39 (y medio peso menos comprada por sus clientes a través de la plataforma de la institución).

    “Competitividad”

    El precio del dólar es un componente muy relevante en la ecuación de las empresas, en particular en la de aquellas dedicadas a la exportación: en general cobran sus ventas en esa moneda y luego la convierten a pesos para pagar salarios, tarifas públicas e insumos nacionales. Un tipo de cambio bajo le quita rentabilidad al negocio y los productos uruguayos se hacen menos competitivos en términos de esa divisa.

    En diciembre, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por Búsqueda —con metodología similar a la del BCU— bajó 0,5% frente al mes anterior, producto del deterioro con la mayoría de los principales socios comerciales. Sin embargo, al comparar con un año atrás —diciembre del 2024— el ITCR aumentó 8,1%, como consecuencia del aumento del ITCR bilateral con economías como China (51,2%), Reino Unido (6,2%) y Estados Unidos (11,9%). En esa misma comparación interanual, en cambio, se produjo un encarecimiento en dólares de Uruguay frente a Argentina (16,8%), a la vez que virtualmente se mantuvo frente a Brasil (0,1%).

    El ITCR se construye combinando las variaciones del tipo de cambio en Uruguay y en un grupo de países relevantes para su comercio exterior, así como la inflación en cada uno de ellos. Es comúnmente asociado con el concepto de competitividad, si bien este, estrictamente, es más amplio y de manera estructural abarca otros aspectos, como la disponibilidad de infraestructura.

