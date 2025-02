El dólar se debilita frente al peso; tipo de cambio real se deterioró en enero

A su vez, para este mes los analistas proyectan que la inflación será de 1%, según la mediana de sus respuestas a la encuesta que hace el BCU. Para todo 2025 estiman que el alza de precios minoristas será de 5,80%.

Tasas, inflación y competitividad

En los 12 meses cerrados en enero el aumento de los precios al consumo fue de 5,05%, con lo cual esa tasa anual móvil completó 20 meses consecutivos dentro del rango meta (3%-6%). “No obstante, la inflación subyacente —quitando los rubros cuyos precios son más volátiles— quedó por encima de ese umbral (en 6,1%) por primera vez desde abril de 2023”. Además, las expectativas de inflación “se separaron de sus mínimos históricos en los últimos tres meses y, actualmente, dos de las tres medidas consideradas por el BCU se ubican fuera del rango meta: empresarios 6,5% a enero y mercados financieros 6,1% a febrero. En tanto, la mediana de los analistas se ubica en 5,95% a enero. El promedio de los indicadores de expectativas de inflación a 24 meses alcanzó a 6,12%”, señaló en un comunicado el BCU como fundamentos para resolver, el jueves 13, elevar de 8,75% a 9% la tasa de política monetaria. Esa decisión estuvo en consonancia con lo que, en general, esperaban los analistas.

Las proyecciones del organismo indican que la inflación tendrá un “leve incremento en febrero y marzo” y un descenso en los meses siguientes, aunque en ningún momento abandonando el rango meta dentro del horizonte de política monetaria (24 meses).

La decisión con sesgo contractivo de la política monetaria, que apunta a provocar un encarecimiento del crédito y por esa vía enfriar la demanda, fue votada por unanimidad, incluyendo al director en representación por el Frente Amplio, cuya preocupación en los últimos años ha estado en la pérdida de competitividad exportadora.

En ese sentido, el designado futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, reiteró al exponer en un reciente conversatorio en Piriápolis que está descartado propiciar una apreciación del dólar frente al peso. Hay que “mejorar la competitividad, no devaluando la moneda. Eso no es un camino que el gobierno del Frente Amplio vaya a promover, entre otras cosas, porque eso provoca un alza en la inflación y eso afecta a los salarios. Eso es lo que no queremos hacer”, afirmó, según recogió el martes 18 el portal El Observador. “El desafío que tenemos es, cómo mejoramos la competitividad sin abaratarnos en el sentido de volvernos un país que seamos capaces de atraer inversión porque tenemos salarios baratos o porque tenemos condiciones de costos de funcionamiento baratos. Es una típica discusión que uno tiene con los inversores extranjeros”, añadió.

Entrevistado ayer en el programa En Perspectiva de Radiomundo, el futuro jerarca consideró “obvio” que Uruguay enfrenta problemas de competitividad. Cuestionó que, durante el actual gobierno, la política monetaria “tuvo un foco muy importante en concentrarse en la reducción de la inflación”, lo cual provocó problemas “colaterales” en la competitividad. Añadió que el objetivo de la próxima administración será apuntar a una tasa de inflación anual más baja —aunque no explicitó una cifra— “pero sin que haya efectos colaterales” adversos en la economía.

Oddone había descartado meses atrás, en diálogo con Búsqueda, la vía cambiaria como un camino para que Uruguay logre una mejora en su competitividad. En esa instancia también ratificó que “mantener objetivos de inflación con un régimen de tasas ( para la política monetaria) es el esquema más importante”.