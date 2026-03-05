  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar se fortalece frente al peso, impulsado por la guerra en Medio Oriente

    Desde el martes 3 el tipo de cambio volvió a niveles por encima de los $ 39 en el circuito “interbancario”; en cuatro días de marzo aumentó 2,4%

    Una manifestación de opositores al gobierno iraní, frente a la embajada en Georgia.

    Una manifestación de opositores al gobierno iraní, frente a la embajada en Georgia.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En ese contexto de incertidumbre, el dólar volvió a ser visto por algunos agentes como un activo de refugio y se valorizó a escala mundial. Según el índice DXY, el salto más fuerte se dio al inicio de esta semana, que lo llevó a niveles máximos desde mediados de enero pasado.

    Leé además

    Monedas de peso uruguayo y dólares.
    Dólar

    El dólar se encamina a terminar el año desvalorizado en torno a un 11% frente al peso

    Por Redacción Búsqueda
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.
    Mercado cambiario

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda

    Contagiado por eso, en la plaza uruguaya el tipo de cambio registró un incremento relativamente significativo, sobre todo el martes 3, cuando volvió a operarse a valores medios por encima de los $ 39. Ayer, miércoles 4, el dólar se valorizó un 0,25% frente al peso uruguayo, al negociarse a un promedio de $ 39,330; incluso, las ofertas al cierre del mercado en la Bolsa Electrónica de Valores fueron a precios más altos ($ 39,660).

    En los primeros cuatro días de marzo, el tipo de cambio aumentó 2,4%. Respecto a fin del 2025, se ubica un 0,74% por encima.

    Monetaria y recesión

    El martes 3, el Banco Central (BCU) resolvió un nuevo recorte —de 6,5% a 5,75%— en la tasa de política monetaria. Esa reducción de 75 puntos básicos, votada por unanimidad de los directores, busca “consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a la misma”, señaló en un comunicado.

    En teoría, una tasa monetaria más baja señaliza un abaratamiento del costo del crédito y, por esa vía, favorece la demanda agregada. También hace menos atractivas las inversiones en activos en moneda nacional, en contraposición con aquellas en moneda extranjera.

    Esta decisión bancocentralista sigue a la baja de 100 puntos básicos aprobada a fines de enero, luego de que la inflación en 2025 cerrase en 3,65% y que la tasa de 12 meses cayese a 3,45% a enero; la tendencia siguió en febrero, cuando bajó a 3,11%, un mínimo en casi 70 años.

    El objetivo del BCU es un nivel de 4,5% anual, con una tolerancia en más o en menos 1,5%.

    Este proceso de desinflación mayor al previsto ocurrió en un contexto de caída del precio del dólar y de desaceleración de la actividad económica. En ese sentido, analistas privados leyeron el último dato del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), informado la semana pasada por el BCU, como una confirmación de que se configuró una “recesión técnica”, por la retracción del Producto Interno Bruto en la medición desestacionalizada en el tercer trimestre, que se continuaría con otra baja en el cuarto trimestre del 2025.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Oficialismo

    El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage